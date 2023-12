Accordo vicinissimo, in prestito dalla Juve

Continuano le manovre di mercato delle squadre italiane e tra le più attive c’è senza dubbio la Juventus: il club bianconero avrebbe deciso di dare in prestito il giovane talento.

In questo mercato di gennaio la Vecchia Signora potrebbe mettere a segno un paio di colpi in entrata da aggiungere all’organico di Allegri e tentare l’assalto allo scudetto: un giovane talento potrebbe lasciare in prestito.

Sulle tracce del gioiellino ci sarebbe un club che si sta ben disimpegnando in Serie A. Nelle idee della dirigenza juventina il prestito può aiutare la crescita del giovane calciatore, per di più se in un contesto che sta raccogliendo buoni risultati e valorizzando gli interpreti dello scacchiere del tecnico.

La Juve pensa anche alle uscite: possibile prestito per una giovane promessa

La stagione entra in una delle sue fasi delicate: il calciomercato invernale. In giro per l’Europa i club avranno circa un mese a disposizione per acquistare nuovi innesti e separarsi da chi non rientra nel progetto del club.

Tra le società più attive in Italia c’è la Juventus, seconda in campionato e desiderosa di giocare per il titolo fino alla fine. Dopo i tanti nomi fatti in entrata, di recente il nome di un calciatore bianconero è stato accostato ad un club di Serie A. Si tratta di Dean Huijsen, difensore olandese classe 2005.

Centrale di difesa alto 1.95, Huijsen è uno dei talentini messi in vetrina dalla Juventus Next Gen e che Allegri ha fatto esordire in prima squadra. L’olandese milita in bianconero dal luglio 2021, quando la dirigenza lo prelevò dalle giovanili del Malaga.

Il classe 2005 ha fatto il suo esordio tra i grandi in un match non banale: Milan-Juventus vinto dai bianconeri grazie al gol di Locatelli. Per non arrestare, e anzi favorire, la crescita del ragazzo la dirigenza bianconera starebbe pensando ad un prestito per la seconda parte di questa stagione.

In Serie A un club ha già chiesto informazioni alla Vecchia Signora e sarebbe pronto ad accogliere Huijsen in prestito. Si tratta del Frosinone, grande sorpresa di questo campionato e che tra le proprie fila vanta altri giovani talenti in prestito dalla Juventus: Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea. La trattativa tra i due club sarebbe già a buon punto e già dopo il match proprio tra ciociari e bianconeri si potrebbe arrivare alla stretta finale. Huijsen si avvicina al prestito al Frosinone.

