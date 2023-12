Inter, colpo a sorpresa: arriva dalla Serie A

Inter, spunta un nuovo nome per la dirigenza nerazzurra: si tratterebbe di un colpo che potrebbe arrivare dalla Serie A

L‘Inter continua a volare sulle ali dell’entusiasmo, quanto meno in campionato dove le cose per i ragazzi allenati da Simone Inzaghi stanno andando nella migliore maniera possibile al contrario della Coppa Italia dove è arrivata una scottante eliminazione. Il gruppo è unito, affiatato e voglioso di quello scudetto che manca da qualche anno. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo a quello invernale che sta per iniziare.

Per la fascia destra spunta un nuovo nome. Si cerca un calciatore che conosca molto bene il campionato di Serie A e che non debba fare fatica ad inserirsi. Ed è per questo motivo che, la nuova idea, porta al nome di Gabriele Zappa. Quest’ultimo, attualmente in forza al Cagliari, potrebbe seriamente fare il tanto ed atteso salto di qualità.

Inter, per la fascia destra spunta il nome di Zappa

Nuovo nome per la fascia destra per i nerazzurri: Gabriele Zappa sarebbe entrato nel taccuino dell’amministratore delegato della società, Beppe Marotta. Proprio il classe ’99 è il principale indiziato per diventare la riserva di Denzel Dumfries. In questo momento Juan Cuadrado è out per un problema al tendine d’Achille (nei prossimi giorni dovrà operarsi in Finlandia).

Uomo di fiducia di mister Claudio Ranieri, con le sue ottime prestazioni ha riportato i sardi nella massima serie. Fino a questo momento della stagione è sceso sempre in campo, sia in Serie A che in Coppa Italia. Tra l’altro trovando la via della rete in una occasione. Un gol molto pesante visto che ha sancito la vittoria interna contro il Genoa. Un giocatore di spinta e che potrebbe seriamente fare la differenza.

Insomma, un giocatore che farebbe proprio al caso di Inzaghi. Questa è la clamorosa indiscrezione che arriva direttamente da Milano. Per lui si tratterebbe di un ritorno alla casa base visto che è cresciuto proprio nel settore giovanile dei nerazzurri. Senza, però, mai fare l’esordio in prima squadra. Prima il Pescara e poi il Cagliari dove è diventato una vera e propria bandiera. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2025.

La sua valutazione di mercato non supera i 3 milioni di euro. Non è assolutamente da escludere che i nerazzurri possano bussare alla porta del club di Giulini per il nativo di Monza nel mese di gennaio.