Serie C, turno spalmato su due giorni. A Trieste cornice da categoria superiore

Per l’ultima gara del girone d’andata la Serie C scende in campo a partire da quest’oggi. Tante le sfide rilevanti: nel girone A spicca la super-partita al Rocco (cornice da categoria superiore con 12mila spettatori) di Trieste tra la truppa di Tesser e il Padova. I padroni di casa cercano di non perdere di vista la targa di un Mantova sempre più primo, che ha già blindato il titolo di campione d’inverno. Nel gruppo B la Torres, dopo il pareggio di Cesena, ospita il Pineto per il sorpasso temporaneo sui bianconeri, di scena domani al Curi contro il Perugia del nuovo tecnico Formisano.

L’ultimo turno dell’anno solare chiude il girone d’andata ed è spalmato su due giorni: 15 gare oggi, 15 domani. Match clou a Picerno: i padroni di casa ospitano la Juve Stabia per accorciare. Le vespe, qualora riuscissero a conquistare i tre punti, scapperebbero a più 8 lunghezze sulla truppa di Longo.

Niccolò Anfosso