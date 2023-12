Dall’Inter al Napoli, affare fatto: tifosi azzurri in estasi

C’è un grande colpo in canna da parte del Napoli, con un top player che per pochissimo non è finito all’Inter e che ora ha la strada spianata per la Campania.

Il Napoli sarebbe pronto a realizzare una manovra di calciomercato molto importante, di quelle che non sempre si vedono durante la finestra invernale del calciomercato. La situazione attuale della squadra azzurra giustifica la situazione che si presenta all’orizzonte.

E l’affare del quale si sta cominciando a parlare con sempre maggiore insistenza presupporrebbe la cessione di un elemento molto in vista del Napoli, proprio allo scopo di potere ricavare la somma necessaria per acquistare subito il sostituto.

Il cui nome è di assoluto primo piano dopo quanto di buono fatto in Serie A da quando è approdato nel nostro campionato.

L’elemento del quale stiamo parlando ha saputo distinguersi per la tecnica sopraffina mostrata sia in fase realizzativa che in fatto di passaggi decisivi per i propri compagni di squadra. In tanti sono convinti che questo calciatore a Napoli potrebbe fare più che bene.

Prima l’Inter poi il Napoli, chi è il talento pronto per andare da Mazzarri

Il nome che tanto piace ai sostenitori partenopei è quello di Lazar Samardzic, trequartista e seconda punta dell’Udinese, abilissimo a fare giocate importanti con il suo sinistro vellutato. Da tempo il Napoli viene dato come assai interessato al giocatore con doppia nazionalità serba e tedesca.

Da quando Samardzic è approdato in Italia nel 2021 il 21enne è riuscito a trovare uno spazio sempre più importante, con gol e giocate di pregevole fattura. L’anno scorso proprio in casa del Napoli il trequartista balcanico si rese autore di una rete bellissima oltre a molto altro.

Nel corso della scorsa estate sembrava tutto fatto con l’Inter, poi il suo passaggio dall’Udinese saltò all’improvviso, a causa di problemi sorti tra Rafaela Pimenta ed il padre di Samardzic. Lui quindi è rimasto all’Udinese.

Ed il suo passaggio al Napoli dovrà passare necessariamente per la cessione di Eljif Elmas al Red Bull Lipsia, che avrebbe fatto pervenire agli uffici azzurri di Castel Volturno un’offerta da ben 25 milioni di euro già per gennaio.

Quanto costerà Samardzic a De Laurentiis

La sensazione è che questa cessione si concretizzerà, un po’ per la voglia di Elmas di provare una nuova esperienza dopo quattro anni in Campania, un po’ per dare inizio ad un nuovo ciclo che continuerà ad essere messo in atto anche durante il calciomercato estivo.

E che porterà presumibilmente altri volti della compagine campione d’Italia a dire addio. Con Elmas via, Samardzic rappresenterebbe una pedina più che all’altezza per la sua sostituzione anche se al Napoli il serbo giocherebbe in maniera diversa rispetto a quanto fatto fino ad oggi con l’Udinese.

Il prezzo giusto per acquistarlo dai friulani dovrebbe essere compreso tra i 25 ed i 30 milioni di euro e si punta a mettere tutto quanto nero su bianco prima della Supercoppa Italiana che si svolgerà in Arabia Saudita con la nuova formula a quattro squadre (col Napoli ci saranno anche Inter, Lazio e Fiorentina) dal 18 al 22 gennaio 2024.