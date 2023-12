Ferrari, tifosi impietriti: sembrava tutto fatto

Nel crocevia delle conversazioni contrattuali, arrivano le ultime sul rinnovo possibile di Carlos Sainz

Nell’eterna danza sottile tra richieste ed offerte, i destini si intrecciano come intricati fili di seta, creando un tessuto contrattuale che si dispiega con la grazia di una coreografia. Gli ardenti desideri dei piloti sono stati portati alla luce, mentre la Ferrari ha manifestato la sua volontà di adempiere a tali richieste.

La scuderia in rosso non sfugge alle delicate trattative di rinnovo. Attualmente, entrambi i cavalieri al suo servizio, Leclerc e Sainz, vedono avvicinarsi il termine dei loro attuali giuramenti, un anno soltanto rimanendo alla fine del patto.

Frederic Vasseur, con la sua consueta calma da gentiluomo, ha assicurato che gli incontri per la proroga degli accordi sono appena iniziati. Non vi è alcun motivo di apprensione, secondo il dirigente ferrarista, poiché i desiderata dei piloti e la volontà del team convergerebbero.

Tuttavia, secondo le voci che circolano tra gli intenditori del settore, sembra che le trattative per il prolungamento dei patti d’unione dei due velocisti al servizio della scuderia di Maranello non procedano esattamente alla stessa andatura…

Per il giovane di Monaco sembra che un accordo per la proroga, accompagnato da un generoso incremento del compenso, sia già stato convenuto e, pertanto, mancherebbe soltanto il solenne annuncio ufficiale. Ma un diverso destino sembra attendere il suo compagno di squadra, Carlos Sainz…

Il disappunto di Sainz e la volontà di conciliare

A Sainz sarebbe stato offerto un prolungamento di soli dodici mesi, a condizioni pecuniarie inferiori a quelle proposte al suo collega Leclerc. Questa indiscrezione, a quanto pare, trova riscontro nelle ultime affermazioni rilasciate dallo stesso Sainz durante una recente intervista tenutasi nel corso di un raffinato evento commerciale in Spagna.

Sainz ha apertamente discusso delle negoziazioni in corso per la proroga del suo giuramento con la casa Ferrari. “Come Fred (Vasseur, ndr) ha dichiarato, – ha affermato il madrileno – le conversazioni sono già state avviate. Tutti sanno che desidero iniziare la stagione 2024 conoscendo la mia destinazione per il 2025…”

“La mia priorità numero uno è rinnovare con la Ferrari e continuare per tanti anni – ha quindi aggiunto Sainz durante un evento commerciale in Spagna –. Sono molto felice, entrambe le parti sono contente e l’obiettivo è continuare. Ma dobbiamo ancora trovare un accordo e abbiamo tre mesi per farlo. Voglio rinnovare, e quando rinnovo mi piace farlo per più di un anno”, ha detto senza tanti mezzi termini.