Firmano entrambi con l’Inter: “Manca solo l’ufficialità”

Doppio colpo in arrivo per l’Inter: manca solo l’ufficialità, le firme potrebbero arrivare a breve, tifosi in estasi

Regali di Natale in arrivo per i tifosi dell’Inter. Con il mercato invernale ormai alle porte, i tifosi nerazzurri e il tecnico Simone Inzaghi si aspettano almeno un o due grandi colpi nelle prossime settimane, per rendere la rosa ancora più competitiva per tutti gli obiettivi ancora in piedi in questa stagione, il campionato, ovviamente, ma anche la Supercoppa e la Champions League.

Rinforzare una rosa così competitiva mettendo a segno colpi a zero, o quasi, sarà ancora una volta un’impresa difficile per Marotta e Ausilio. Ma la dirigenza nerazzurra ha dimostrato di essere in grado di andare oltre ogni ostacolo, e anche stavolta avrebbe nella manica almeno un paio d’assi da poter calare nel momento più opportuno.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi volti pronti, eventualmente, a rimpiazzare qualche calciatore fin qui poco utilizzato e desideroso di aumentare il proprio minutaggio, i tifosi possono comunque esultare sul fronte rinnovi. Almeno due firme di beniamini amatissimi dal pubblico stanno infatti per arrivare. Manca solo l’ufficialità, ma l’annuncio potrebbe essere pubblicato sugli account social del club da un momento all’altro.

Inter, doppio rinnovo in arrivo: i tifosi esultano, resteranno in nerazzurro ancora a lungo

Se è vero che il rinnovo più atteso dai tifosi della capolista è sicuramente quello di capitan Lautaro Martinez, per certi versi il più difficile e delicato, ma da chiudere il prima possibile per evitare qualunque tipo di problema in estate, Marotta ha intanto quasi chiuso altri due rinnovi di vitale importanza per il progetto di Inzaghi.

A riferirlo è stato il giornalista Matteo Barzaghi, esperto delle vicende di casa Inter. Entro pochi giorni potrebbe arrivare la firma per il prolungamento del contratto di due giocatori amatissimi dai tifosi e grandi protagonisti nelle scorse stagioni e anche in quella in corso.

Si tratta in particolare del jolly Henrikh Mkhitaryan e di Federico Dimarco, pronto a trasformarsi in una vera bandiera nerazzurra. Spiega il noto giornalista: “Per l’armeno è tutto fatto, bisogna solo formalizzare e annunciare. Stessa cosa per l’esterno“.

E se per il nazionale azzurro l’accordo sembrava semplice da trovare, considerando quanto Dimarco abbia dimostrato di essere legatissimo all’Inter e di non aver alcuna intenzione di prendere in considerazione altre offerte, quello di Mkhitaryan non era un rinnovo scontato.

Per quanto l’ex Roma abbia dimostrato di trovarsi benissimo a Milano, stando a quanto riferito da indiscrezioni di mercato era stato tentato da offerte arabe ben più remunerative di quella nerazzurra. Tra i soldi e un progetto vincente, però, ha evidentemente scelto il secondo, regalando una grandissima gioia non solo ai tifosi dell’Inter, ma anche e soprattutto a Inzaghi, che ha saputo trasformarlo nel corso degli anni in un tuttofare fondamentale per le sue idee di calcio.