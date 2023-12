Milan, siamo ai saluti: un big è in odore di addio

Momento difficile per il Milan dopo il pareggio di Salerno con i rossoneri che potrebbero salutare anche un loro big.

Altro mezzo passo falso del Milan che sul campo della Salernitana ha pareggiato per 2-2 allontanandosi ancora una volta da Juventus ed Inter.

Oltre ai deludenti risultati sul campo ed agli infortuni che stanno falcidiando la rosa a disposizione di Stefano Pioli, il Milan deve fare i conti anche con il possibile addio di un big alla squadra rossonera. Momento non facile quindi per i rossoneri che devono operare sul mercato per cercare di rinforzare un organico ridotto al minimo dai tanti stop fisici occorsi ai calciatori ed al possibile saluto di un ‘senatore’ della squadra al termine del campionato in corso.

Calciomercato Milan, un addio in vista: colpo di scena

Secondo quanto affermato da Sportmediaset.it, sarebbe più lontano il rinnovo di Oliver Giroud con la maglia del Milan. Il centravanti francese è in scadenza nel giugno del 1986 e potrebbe salutare al termine del campionato in corso.

La punta della squadra rossonera vuole rimandare ogni tipo di discorso alla prossima primavera quando si incontrerà con la dirigenza per capire quale sarà il suo destino. Il centravanti potrebbe decidere di cambiare aria per cercare un ultimo contratto importante della sua carriera tra Arabia Saudita e Stati Uniti e molto peserà anche la decisione della famiglia dell’attaccante della Francia.

Per il classe 1986 potrebbe essere giunta l’ora di una nuova avventura e la sensazione è che dopo tre anni le strade del centravanti francese e quella del Milan possano dividersi. L’intenzione del Milan al momento appare quella di allungare di un altro anno il rapporto con il proprio numero 9 anche se con un ruolo non più da protagonista, ma da comprimario. I rossoneri infatti sono alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione con Giroud che potrebbe fare da chioccia ad una punta meno esperta.

Sul taccuino di Moncada e Furlani ci sono diversi nomi. Jonathan David a Joshua Zirkzee in particolare sono i profili che più piacciono al club meneghino. Il canadese è nel mirino sin dalla scorsa estate con il Milan che ha già preso contatti con il Lille per portarlo a Milanello. Sul giovane olandese ci sono diverse squadre tra cui proprio il Milan che però ora deve fare i conti con la valutazione della punta che è schizzata alle stelle giungendo intorno ai 40 milioni di euro.