Zirkzee da impazzire: firma con i bianconeri

Uno degli attaccanti più seguiti in sede di calciomercato è sicuramente Joshua Zirkzee con l’olandese che piace a mezza Europa.

Faro del Bologna di Thiago Motta per quello che riguarda il reparto offensivo, Joshua Zirkzee è uno dei centravanti che più fanno gola alle big in vista della prossima stagione.

Il Bologna è stato categorico nel decidere di non cedere il suo gioiello in vista di gennaio, valutando le proposte solamente al termine del campionato in corso. Le ottime prestazioni fornite dal giocatore con i rossoblu potrebbero portarlo anche alla convocazione in vista degli europei della prossima estate, facendo aumentare la lista delle squadre interessate al suo cartellino in ottica futura. Al momento in vantaggio sembra esserci un club bianconero, pronto ad assicurarsi il classe 2001 in vista della prossima estate.

Calciomercato, Zirkzee pezzo pregiato: bianconeri in vantaggio

50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, tanto sarebbe pronto a mettere sul piatto il Newcastle in vista della prossima estate per strappare Zirkzee al Bologna. Una proposta che potrebbe accontentare le richieste della società rossoblu, in grado poi di reinvestire anche su altri reparti la somma.

Al momento dell’acquisto dal Bayern Monaco, il Bologna ha però lasciato una percentuale sulla rivendita al club bavarese e concordato anche una somma sulla possibile rivendita del giocatore ai campioni di Germania in carica. Al momento non sarebbe chiara la cifra pattuita tra le due società per l’eventuale riacquisto di Zirkzee da parte del Bayern Monaco ma il Bologna vuole provare a far scatenare un’asta per il proprio centravanti.

Il classe 2001 fa gola a mezza Serie A. Dall’Inter al Milan passando per Napoli e Juventus, tutte sono innamorate calcisticamente del giovane olandese che ha dato spettacolo anche nella sfida di Coppa Italia vinta dal Bologna sul campo dei nerazzurri. Un giocatore completo, capace di orchestrare il gioco da regista avanzato e nettamente migliorato anche in fase di conclusione, riuscendo a raggiungere già quota sette reti in campionato.

L’intenzione del Bologna è comunque quella di provare ad ottenere una qualificazione in Europa in vista della prossima stagione provando a convincere il giocatore a restare per un altro anno e vivere insieme l’avventura europea. Vero però che, in caso di offerta da 50 milioni di euro, i rossoblu dovranno fare anche i conti con le proprie casse e l’opportunità di sistemare la situazione economica della società.