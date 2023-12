Kramaric in Serie A: ecco l’annuncio dell’agente

L’attaccante croato dell’Hoffenheim, Andrej Kramaric, è pronto a cambiare aria: la verità svelata dall’agente

Un centravanti completo in grado di fare la differenza nei migliori campionati europei. In passato è stato accostato a lungo alle big della Serie A con l’attenzione che è ormai massimale. Kramaric potrebbe fare subito le valigie a gennaio, ecco la verità rivelata dal suo noto procuratore.

Nel corso degli anni il goleador croato ha compiuto enormi passi da gigante diventando un attaccante totale. In Bundesliga ha trovato la sua giusta dimensione, ma ora potrebbe anche volare in Italia a partire da gennaio. Il suo procuratore ha rivelato tutta la verità in caso di addio al club tedesco: ecco come stanno le cose in ottica futura.

Kramaric, le big della Serie A ci pensano: ecco la verità

Una voglia immensa di potersi misurare con un nuovo campionato, ma ecco la situazione attuale intorno al goleador croato che sta macinando gol importanti in Germania. Già negli anni scorsi il suo profilo è stato accostato a diversi top club della Serie A, ecco la ricostruzione di tutto l’affare suggestivo in ottica Italia.

Lo stesso goleador croato ha vissuto una prima parte di stagione davvero importante con otto gol con la maglia dell’Hoffenheim. I top club italiani hanno sempre pensato a lui nel corso di questi mesi: pochi minuti fa è arrivata la verità del suo agente, Vincenzo Cavaliere, che ha rivelato tutto ai microfoni di Sportitalia.com.

Ha affermato che il croato è seguito anche in Serie A e potrebbe fare il titolare in qualsiasi squadra. Il club tedesco vorrebbe trattenerlo a gennaio, ma poi ha aggiunto che il calciomercato è imprevedibile. L’Inter, così come il Milan, è alla ricerca di valide alternative ai titolarissimi: un momento decisivo per puntellare le rispettive rose a disposizione di Inzaghi e Pioli. Gennaio sarà frenetico con tanti colpi messi a segno delle milanesi che non vogliono perdere terreno nella seconda parte di stagione. Il profilo di Kramaric fa gola a parecchie big europee, ma la situazione potrebbe sbloccarsi da un giorno all’altro.