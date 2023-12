40 milioni, Giuntoli lo vende subito: furia dei tifosi Juve

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, non ha alcuna intenzione di perdere altro tempo ed è pronto a cedere uno dei suoi gioielli bianconeri

Ovviamente una notizia che non farà affatto felice l’ambiente del club e soprattutto dei tifosi che speravano di potersi godere il loro nuovo beniamino per tanti altri anni ancora. Ed invece l’offerta che sta per arrivare è una di quelle che difficilmente si possono rifiutare. Soprattutto per un ragazzo dall’età giovane e con un futuro roseo davanti.

Non è affatto un mistero che i migliori top club abbiano messo gli occhi sul talento turco Kenan Yildiz. Il giocatore, ancora una volta, ha impressionato tutti con il suo modo di fare in campo. Soprattutto nell’ultima di campionato dove ha timbrato il cartellino in meno di un quarto d’ora dall’esordio ufficiale dal primo minuto nel team allenato da Allegri.

Juventus, Yildiz va subito via: Premier nel futuro

La gara esterna contro il Frosinone difficilmente la potrà dimenticare. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che è stato uno dei migliori della sua squadra. Il tutto a prescindere dal gol che ha aperto le marcature. Una rete che non è passata affatto inosservata e che ha lasciato tutti senza parole. In particolar modo Jurgen Klopp, sempre più convinto di puntare fortemente su di lui per rinforzare il reparto offensivo della sua squadra.

Non è affatto un mistero che il Liverpool segua, con estremo interesse, il profilo del calciatore della nazionale turca. I ‘Reds’ proveranno, in tutti i modi, a portarlo in Premier League. Si tratta su una cifra che si avvicina ai 40 milioni di euro. A dir poco irrinunciabile in questo periodo anche per una società importante come quella della Juventus. Così come non è da escludere il fatto che possano arrivare delle altre offerte importanti da altrettanti top club stranieri.

Si potrebbe creare una vera e propria “gara” per assicurarsi il cartellino del classe 2005, pronto a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista in vista delle prossime partite. Il tutto, però, dipenderà da quale offerta ufficiale arriverà nella prossima sessione del mercato invernale di gennaio. Il Liverpool, però, appare la squadra nettamente favorita ad acquistare il giocatore. Magari inserendo anche qualche bonus che possa accontentare il ds Giuntoli. Non tanto i sostenitori della ‘Vecchia Signora’ che stavano sognando un futuro, di alto livello, insieme all’atleta.