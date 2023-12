Milan, si sblocca la questione Krunic: futuro svelato, scelta presa

Oramai finito ai margini del progetto tecnico del Milan, Rade Krunic è da settimane indicato essere come uno dei sacrificabili del diavolo per il prossimo calciomercato invernale.

Già in estate, comunque, si era con insistenza parlato della possibilità per il bosniaco di lasciare Milano e la Serie A, ma in quella circostanza Stefano Pioli insistette per non lasciarlo partire, cambiando idea però nel corso di questi primi mesi di stagione.

Qualcosa sembra essersi rotto nell’armonia che c’era fra il Milan e Rade Krunic, il cui futuro a questo punto lo potremmo indicare essere sempre più lontano dai rossonero, o almeno questo è quello che si credeva.

Calciomercato Milan, si sblocca la questione Krunic: scelta fatta

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Rade Krunic nel prossimo calciomercato, che solo fino a qualche giorno fa sembrava fosse scontato e soprattutto lontano dal Milan e dalla Serie A. Da tempo, infatti, si parla di un concreto interesse del Fenerbahce per il centrocampista bosniaco, ma tra il dire e fare c’è differenza e a oggi, infatti, il diavolo non ha mai ricevuto un’offerta concreta da parte dei turchi per il giocatore.

Prima o poi si credeva che questa potesse finalmente arrivare, ma nelle ultime ore le strategia di mercato del Milan sarebbero state completamente stravolte e ribaltate, così come il futuro dello stesso Rade Krunic, che rischia di rimanere deluso da tutta questa faccenda.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, per far fronte all’emergenza infortuni che ha colpito la squadra, il Milan avrebbe deciso di trattenere il centrocampista bosniaco anche nel prossimo calciomercato ed almeno fino alla fine della stagione. Ovviamente è tutto da definire, perché difronte ad un’offerta importante Krunic potrebbe comunque partire, ma per il momento il suo futuro sembrerebbe essere ancora in rossonero.

Krunic rimane: cambiano le gerarchie di Pioli

Con la permanenza di Krunic al Milan cambiano anche le gerarchie a centrocampo di Stefano Pioli, visto che il diavolo perderà (nuovamente) per un mese Ismael Bennacer, perché in Coppa d’Africa.

Considerato i lunghi e complicati infortuni di Pobega e Musah, a disposizione, e di ruolo, il Milan avrà i soli Loftus-Cheek, Reijnders e Adli, ed è per questo che la permanenza di Krunic risulterà essere fondamentale per avere un reparto lungo ed adattato a tutte le competizioni che il diavolo dovrà affrontare nell’imminente seconda parte di stagione.

Krunic in bilico: scelto l’eventuale sostituto

Stando alle ultime notizie, dunque, Rade Krunic rimarrà al Milan almeno fino alla fine della stagione, ma nessuno esclude che il Fenerbahce possa comunque affondare il colpo sul bosniaco nel prossimo calciomercato.

A fronte di questo il Milan si sarebbe già coperto, individuando in Guido Rodriguez del Real Betis il profilo perfetto col quale andare a sostituire il 33 rossonero in rosa.