Juve, si fa a una condizione: è stato chiarissimo

La finestra di calciomercato si avvicina e in Europa i club si preparano a mettere a segno i primi colpo di mercato: la Juventus starebbe provando a spingere per uno dei suoi obiettivi

La Juventus sta provando a muoversi con anticipo per regalare al più presto gli innesti necessari a Max Allegri per rimanere appaiato all’Inter: mirino su un calciatore che arriverebbe solo ad una condizione.

A dispetto delle aspettativa la Juventus di Allegri, reduce da due stagioni senza trofei ed esclusa in estate prima dalla Champions e poi dalla Conference League, si trova ai vertici della Serie A.

I bianconeri grazie al pragmatismo impartito dal proprio tecnico sono tornati stabilmente nei piani alti della classifica e per mantenere questa posizione fino all’ultimo potrebbero ben presto affondare per il colpo di mercato.

Alla Juve ad una sola condizione: la dirigenza prepara l’offerta

Il mercato invernale è alle porte e le società iniziano districare i dubbi sui possibili arrivi durante questa finestra. In Italia una della squadre che muoverà qualcosa in sede di mercato è la Juventus, bisognosa di nuovi innesti a causa delle defezioni di Pogba e Fagioli.

Da diverso tempo, infatti, molti centrocampisti vengono accostati alla Juve e uno dei nomi circolati con maggiore insistenza potrebbe essere il prescelto di Giuntoli e Manna. Si tratta di Kalvin Phillips, centrocampista centrale del Manchester City.

Phillips ha trovato la sua ribalta nel 2021 quando dopo un’ottima stagione al Leeds il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha deciso di affidargli le chiavi della sua squadra. Sembrava potesse essere l’ascesa del classe ’95 che nell’estate 2022 passa al Manchester City per poco meno di 50 milioni.

Ai Citizens, però, Phillips non riesce ad imporsi complice anche un infortunio che lo mette fuori causa all’inizio della stagione. Dopo un anno e mezzo alla corte di Guardiola il centrocampista inglese medita l’addio a causa del poco spazio concessogli dal tecnico catalano.

Per questo il calciatore starebbe ragionando sulla proposta pervenuta dalla Juventus. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Telegraph’, il calciatore avallerebbe il trasferimento in bianconero a patto che riceva dal club e dal tecnico la garanzia di essere una prima scelta. Su l’ex Leeds ci sarebbe anche l’interesse del Newcastle che a differenza della Juventus, disposta a prendere il calciatore in prestito con diritto, preleverebbe Phillips a titolo definitivo.

Il Manchester City, dal canto suo, non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente in Premier League e, dunque, vorrebbe spingere il calciatore verso l’Italia. Phillips punta EURO2024 e per arrivarci la Juventus potrebbe essere la chiave di volta.

