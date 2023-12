Batosta Ferrari, Leclerc avvisa tutti: ora è dura

La Formula 1 ripartirà il prossimo 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain e la Ferrari è già al lavoro per ridurre il gap dalla Red Bull

Due mesi e poco più ci separano dal ritorno in pista delle vetture di Formula 1. I pronostici di esperti, ex piloti e addetti ai lavori indicano nella Red Bull campione in carica la favorita numero uno per la conquista del titolo mondiale 2024.

Niente e nessuno sembra in grado di contrastare l’egemonia di Max Verstappen che pare già avviato a confermarsi campione del mondo per il quarto anno consecutivo. Tra i team rivali sembra aleggiare lo spettro della sconfitta ancor prima del via alla nuova stagione. Ma non tutti sono disposti ad arrendersi senza aver lottato. Il più agguerrito sembra essere Charles Leclerc.

Il pilota monegasco è reduce da una stagione di grande sofferenza e di tante, troppe sconfitte in serie. L’unica vittoria della Ferrari nel mondiale 2023 porta la firma di Carlos Sainz, autore di una prova magistrale sul circuito di Singapore, mentre Leclerc non è andato oltre tre piazzamenti d’onore nell’arco dell’intera stagione.

Un bottino assai magro per il resto il Cavallino Rampante che non ha potuto far altro che assistere impotente allo strapotere di Milton Keynes e soprattutto di Max Verstappen. Inevitabile domandarsi a questo punto se anche nel mondiale 2024 la Red Bull riuscirà a stracciare la concorrenza con la stessa irrisoria facilità.

Ferrari, che doccia fredda: le parole di Leclerc scuotono Maranello

Il primo a porsi tale quesito è proprio Leclerc che a due mesi dall’inizio del prossimo mondiale espone i suoi timori nel corso di un incontro con la stampa. “Mi aspettavo molto di più dalla scorsa stagione ma ci siamo subito resi conto che competere con la Red Bull era impossibile. È stata un’annata deludente, nonostante i progressi compiuti nelle ultime gare”.

Proprio quei passi avanti fatti registrare dalla Ferrari nella seconda parte del 2023 possono rappresentare il viatico verso una crescita ancora più significativa nel 2024. Almeno è ciò che spera Leclerc il quale a due mesi dall’inizio del mondiale di Formula 1 lancia un vero e proprio appello ai vertici della Ferrari.

“Abbiamo fatto progressi durante lo scorso campionato e questo mi dà fiducia. Ma bisogna ammettere che il divario da colmare dalla Red Bull è enorme. Speriamo – prosegue Leclerc – che durante la pausa invernale si riesca a realizzare una Ferrari finalmente in grado di vincere“. Se lo augurano tutti i tifosi del Cavallino Rampante.