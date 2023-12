Fognini ‘un uomo disperato’: il video inchioda Volandri

Sui social network continua a diffondersi il filmato in cui i “protagonisti” sono due leggende italiane del tennis come Fabio Fognini e Filippo Volandri

Non è affatto un mistero che il rapporto tra i due non sia del tutto dei migliori. Anche in questo 2023 che sta per concludersi la pace non è stata fatta. Un anno, oramai giunto al termine, che verrà ricordato soprattutto per l’assenza di Fabio Fognini in quel di Malaga. Il ligure, infatti, poteva essere uno dei vincitori dell’Italia nell’ultima Coppa Davis.

La sua assenza non è passata inosservata e si è fatta sentire. Anche perché, lo stesso Fognini, ha sempre sudato la maglia e dato tutto quello che aveva per l’azzurro. Nel frattempo, però, si ritorna a parlare nuovamente della rottura tra lui e Volandri.

In merito a questa vicenda spunta anche un terzo incomodo. Stiamo parlando del celebre cantante Eros Ramazzotti che, in qualche modo, ha voluto fare da ‘paciere’. O almeno ci ha provato.

Tennis, Ramazzotti prova a fare da paciere tra Fognini e Volandri [VIDEO]

Il tutto è stato documentato attraverso un filmato che sta facendo il giro della rete e dei social network. Una rottura che, come tutti ben sanno, si è verificata alla vigilia della fase a gironi di Bologna. In un primo momento il capitano aveva selezionato, nella lista dei pre-convocati, l’atleta ligure. Successivamente, però, il colpo di scena con il cambio di idea.

Una spiegazione che è arrivata dallo stesso Fognini con un video pubblicato sui social: “Qualche settimana fa sono stato pre-convocato. Lunedì mi è arrivata la chiamata del capitano: improvvisamente non rientro più nei piani, senza spiegazioni giustificabili e con modalità che non ho condiviso, poco rispettose della mia storia“.

Il metaverso è quel luogo dove Eros Ramazzotti incontra Fabio Fognini in palestra e cerca di fare da paciere nella situazione con Volandri, con tanto di tag nella storia. pic.twitter.com/vzEVqShORU — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) December 21, 2023

Parole e modalità che non sono state affatto digerite dallo stesso capitano, tanto da farglielo capire in tutti i modi possibili. La replica non si è fatta assolutamente attendere da parte sua: “Trovo le parole di Fabio profondamente ingrate. Il suo rendimento negli ultimi tre mesi non rispondeva ai criteri che, a mio parere, vanno soddisfatti per ottenere una convocazione in Davis“.

In merito a questa vicenda lo stesso Ramazzotti ha voluto fare da paciere. Tanto da incontrare Fognini in palestra. Mentre si allenava lo riprendeva con il suo cellulare rivelando queste parole: “Un uomo disperato. Volandri, ma cosa hai fatto? Dai un bacio a Volandri“. Solamente due parole dalla bocca di Fognini: “Buon Natale” .