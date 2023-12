Inzaghi lo perde subito: doppio pericolo Inter

Un vero e proprio terremoto quello che si sta per verificare in casa Inter, un pericolo non da poco per il tecnico Simone Inzaghi che rischia di perderlo subito

Anzi, a dire il vero, si tratta addirittura di un doppio pericolo per i nerazzurri. Il tutto potrebbe arrivare direttamente dalla Germania dove due club potrebbero mostrare interesse nei confronti di un calciatore che, nelle ultime uscite, sta dimostrando seriamente di essere all’altezza della situazione.

Ovviamente non potevamo non riferirci a Yann Bisseck che, con il passare delle partite, sta conquistando sempre di più un posto importante nella difesa a 3 della ‘Beneamata’. Lo dimostra l’ottima partita interna contro il Lecce, condita anche con un gol, il primo con la maglia dei nerazzurri.

Inter, tutti pazzi per Bisseck: attenzione dalla Germania

Il nativo di Colonia sta dimostrando a tutti le sue potenzialità enormi. Poco prima della vigilia di Natale, nella sfida interna contro i salentini, è stato uno dei migliori in campo della sua squadra. Una prestazione che ha convinto, ancora di più, due importanti club tedeschi che potrebbero seriamente avanzare una offerta all’Inter. In questo caso si tratterebbe di un clamoroso ritorno a casa per il 23enne dopo essere cresciuto nelle giovanili del club (Colonia).

Le squadre maggiormente interessate al costo del suo cartellino sono il Borussia Dortmund ed il Bayer Leverkusen. Il loro obiettivo è quello di riportarlo a casa e, di conseguenza, garantirgli un ruolo da protagonista e soprattutto da titolare. Nelle ultime tre uscite stagionali il forte e roccioso difensore centrale ha conquistato tutti. In futuro le due squadre della Bundesliga potrebbero presentare una offerta convincente.

Il suo nome era stato accostato ai calciatori che potrebbero essere ceduti in prestito a gennaio. Adesso, però, la situazione potrebbe clamorosamente cambiare da un momento all’altro visto che il tecnico Inzaghi non se ne vuole assolutamente privare. Stesso discorso vale anche per i tifosi che, proprio nelle ultime uscite, stanno apprezzando il suo impegno e la dimostrazione di attaccamento alla maglia. Una cessione, a titolo definitivo, non è assolutamente nei piani e nei programmi dell’ad Beppe Marotta.

Non è da escludere, però, che possano arrivare eventuali offerte per il classe 2000. In ogni caso potrebbero provarci con una serie di sondaggi e poi partire all’attacco con una offerta. In questo momento, però, l’unico pensiero dell’Inter è quello di rifiutare tutte le offerte per il loro tesserato.