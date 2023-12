Tremendo lutto, tifosi sotto shock: si è spento a 24 anni

Un grave lutto quello che ha colpito il mondo dello sport ed in particolar modo quello del basket: l’atleta si è spento a soli 24 anni

Una terribile notizia sconvolge lo sport ed in particolar modo il mondo del basket. A soli 24 anni il suo cuore ha smesso di battere per sempre lasciando la sua famiglia, il club ed i suoi tifosi completamente senza parole.

Come un fulmine a ciel sereno è stata diffusa la notizia della morte di Garly Sojo. Il nazionale della Venezuela è morto nella città di Caracas. A confermare la notizia della sua morte è stata la stessa Federazione Venezuelana di Pallacanestro.

Lutto nel basket, addio a Garly Sojo: morto a 24 anni

Il 24enne aveva preso parte all’ultima spedizione mondiale, con la sua nazionale, che si è svolta nelle Filippine. La notizia della sua morte è stata diffusa con un post pubblicato su “X” da parte della stessa Federazione.

Nel corso della sua carriera aveva vinto la medaglia d’argento ai Giochi Panamericani che si sono svolti quest’anno in quel di Santiago. Una notizia che ha iniziato a diffondersi sui social network e che ha lasciato tutti inevitabilmente senza parole.

Non sono state rese note le cause del decesso. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che il cestista sia deceduto nel sonno a causa di una crisi epilettica che non gli ha lasciato scampo. Questo il comunicato emanato dalla Federazione sul proprio sito: “Siamo profondamente dispiaciuti per la morte di Garly Sojo, membro della nostra squadra nazionale e straordinario essere umano. Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, agli amici e parenti per questa gravissima perdita”.

Poi hanno aggiunto: “Il ragazzo ci ha accompagnato nelle qualificazioni olimpiche del 2021, nelle qualificazioni e alla Coppa del mondo 2023 e ai Giochi panamericani di Santiago. Una persona a dir poco straordinaria che lascia un grande vuoto in tutti i noi“.

Sempre sui social network continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e di addio da parte di alcuni suoi colleghi che hanno avuto modo di conoscerlo e di affrontarlo come avversario. I funerali si sono svolti nel suo Paese dove tantissime persone hanno voluto dargli l’ultimo saluto. Un lutto tremendo quindi che coinvolge non solo la famiglia del diretto interessato ma anche la sfera sportiva che aleggiava intorno a lui. Un triste addio ad appena 24 anni.