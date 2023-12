Inter, è fatta per due colpi: ecco le date degli arrivi

L’Inter si muove sul mercato: doppio colpo in vista per i nerazzurri. Ecco quando arriveranno i rinforzi

L’Inter si è già assicurata di aver chiuso il 2023 davanti a tutti in classifica, ma per i nerazzurri il percorso verso quello che tutto l’ambiente spera possa essere lo scudetto della seconda stella è ancora lungo. Dunque, procedere gara per gara è l’imperativo di Simone Inzaghi e dei suoi.

Prossimi obiettivi, i tre punti da conquistare prima contro il Genoa, nell’ultimo match dell’anno solare, per mettere il sigillo della matematica sul titolo di campioni d’inverno – platonico finché si vuole ma comunque indicativo – e poi contro il Verona, nel weekend della Befana, per arrivare al giro di boa a quota 50 punti. Il tutto, per arrivare nelle migliori condizioni ai primi appuntamenti di rilievo del nuovo anno, Supercoppa inclusa.

Gennaio sarà un mese importante anche dal punto di vista del mercato, per la capolista attuale. Marotta e Ausilio avevano affermato, in precedenza, che l’Inter non avrebbe compiuto investimenti di grande spessore nella sessione invernale. Salvo poi tornare parzialmente sui propri passi una volta che Cuadrado ha dovuto fermarsi ai box, con l’intervento chirurgico che lo terrà fuori per mesi.

Inter, Zielinski ma non solo: Marotta avanti tutta

Da lì, arriverà il primo colpo di mercato del nuovo anno in quel di Milano, con Tajon Buchanan che appare sempre più vicino. Ma il canadese non è l’unico su cui la dirigenza si sta muovendo con grande determinazione in questo periodo.

Il giocatore del Bruges dovrà essere un rinforzo, come detto, per l’immediato. Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, l’Inter farà di tutto per metterlo a disposizione di Inzaghi già in occasione del primo match del nuovo anno, quello contro il Verona. L’operazione dovrebbe concludersi con un prestito oneroso e successivo obbligo di riscatto, per circa 10 milioni totali.

Sempre da ‘Calciomercato.it’, apprendiamo poi sviluppi su Piotr Zielinski, altro giocatore che dovrebbe raggiungere Milano. Per quanto riguarda il polacco, però, si parla della prossima stagione e dell’ennesimo colpo a parametro zero, visto il contratto in scadenza con il Napoli. Per scongiurare il rinnovo con gli azzurri, Marotta sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto da 4 milioni più bonus a stagione, ma con una durata superiore a quella proposta dai partenopei. Un triennale con opzione per il quarto anno che risulterebbe la carta vincente.