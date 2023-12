Barella-Inter cala il gelo: destinazione scelta

Nicolò Barella rischia seriamente di lasciare l’Inter in vista della prossima sessione estiva del calciomercato: destinazione scelta

Uno dei calciatori maggiormente indiziati a lasciare il club nerazzurro per la prossima stagione è Nicolò Barella. L’ex Cagliari continua ad avere moltissimi estimatori in giro per il mondo. Il centrocampista non è stato accostato solamente al Real Madrid (tra l’altro in più di una occasione), ma anche ad altre squadre.

A quanto pare, però, il nazionale azzurro potrebbe andare a finire in Premier League dove ci sono ben due squadre pronte a darsi battaglia per avere il suo cartellino. La conferma arriva dal giornalista turco, Ekrem Konur, direttamente dal suo account ufficiale di “X” in cui ha rivelato quali sono le due squadre maggiormente interessate a lui.

Barella, destinazione scelta: vola in Premier League?

La Premier League sogna Nicolò Barella ed il calciatore potrebbe fare altrettanto. Un sogno che potrebbe anche diventare realtà. A patto che nelle casse del club arrivi una offerta vicina ai 70 milioni di euro. Cifra che, ovviamente, non spaventa di certo le squadre inglese “abituate” a spendere tutti questi soldi. Questa la valutazione attuale del classe ’97 che, in questa stagione, ha trovato poche volte la via della rete. L’ultima, però, fondamentale in campionato contro il Lecce che ha chiuso i giochi.

Il Newcastle, in attesa di poter avere nuovamente a disposizione Sandro Tonali, sta seriamente pensando di rinforzare il reparto del centrocampo con l’arrivo di un altro italiano. Il nome di Barella piace moltissimo alla dirigenza dei ‘Magpies‘ che vogliono riprovare, il prossimo anno, a continuare a fare bella figura in Champions League (ovviamente il tutto dipenderà da loro e come si posizioneranno in classifica).

L’altra squadra maggiormente interessata è il Liverpool. Non è affatto un mistero che il manager tedesco Jurgen Klopp, in più di una occasione, abbia fatto i complimenti al calciatore italiano per come si muove e comporta in mezzo al campo. Soprattutto quando lo ha avuto come avversario in Europa. I ‘Reds’, quindi, sono pronti seriamente a darsi battaglia per avere il suo cartellino.

L’Inter, nel frattempo, resta a guardare. Difficile ipotizzare ad una sua possibile permanenza, soprattutto se dovesse arrivare una offerta del genere. Una di quelle cifre che difficilmente possono essere rifiutate. Soprattutto in questo periodo. Il numero uno Zhang, quindi, sta valutando un’altra cessione importante dopo quelle che si sono verificate in passato.