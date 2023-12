Dall’Inter alla Juve: tris esplosivo

Dall’interesse dell’Inter fino ad arrivare a quello della Juventus, passando per altri top club: tutti pazzi per il bomber del momento che sta facendo bene

In Europa, oramai, non si sta parlando d’altro se non di una squadra che sta lasciando tutti a bocca aperta. Soprattutto perché gli obiettivi di inizio stagione erano ben diversi rispetto alla posizione attuale. Mai avrebbero pensato di restare nelle prime posizioni ed ambire ad un posto in Europa. O forse no? Fatto sta che tutto il mondo del calcio guarda con interesse quello che sta facendo il Girona dei miracoli allenato da Miguel Munoz.

La squadra spagnola, in questo momento, si trova prima in classifica tra lo “shock” (ovviamente sportivo) generale di tutti. In particolar modo sia del Real Madrid (a pari punti) che del Barcellona che non si aspettavano affatto di dover effettuare una corsa dietro ad una squadra che per anni ha lottato per non retrocedere. Tutto questo per merito anche del loro bomber che è sulla bocca delle migliori squadre, vale a dire Artem Dovbyk.

Tutti pazzi per Dovbyk: Inter e Juventus lo seguono

Sulla lista delle squadre che hanno mostrato interesse nei confronti del bomber della nazionale ucraina spuntano anche i nomi di due club importanti della Serie A come l’Inter e la Juventus. I dirigenti delle due squadre sono rimasti a dir poco impressionati dalla forza fisica e dalla facilità di mettere il pallone in rete da parte dell’attaccante. Fino a questo momento i numeri ottenuti dal classe ’97 parlano molto chiaro.

In 18 presenze (considerando anche la Copa del Rey) ha messo a segno 11 gol e fornendo ben 6 assist ai suoi compagni di squadra che hanno trovato la via della rete. Anche con la sua nazionale sta facendo delle ottime cose. Il Girona si affida ad i suoi gol per centrare un obiettivo “impensabile” fino ad una manciata di mesi fa: ovvero quello di andare a disputare la Champions League.

Anche se, ovviamente, non è affatto semplice visto che su di lui sono piombate altre squadre pronte ad assicurarsi le sue prestazioni sportive. In particolar modo quelle della Premier League. Addirittura sono tre i club, come evidenziato da ‘Fichajes.net’, che sono pronti a darsi battaglia, fino all’ultimo milione di euro, per rinforzare il proprio reparto offensivo con il suo acquisto. Stiamo parlando del Fulham, dell’Aston Villa e del West Ham.

Inter e Juventus rischiano quindi di veder sfumare un papabile obiettivo per l’attacco.