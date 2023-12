Clamorosa esclusione di Leclerc, bomba in Formula 1

Charles Leclerc spera di avere una Ferrari competitiva per il mondiale 2025 che inizia a marzo. Intanto deve ingoiare un boccone amaro

Un 2025 migliore e soprattutto vincente. È ciò che si augurano i tifosi della Ferrari e soprattutto Charles Leclerc che nella stagione appena trascorsa non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Un consistente passo indietro dopo le tre vittorie ottenute nel mondiale 2022.

L’arrivo di un nuovo team principal, Frederic Vasseur, al posto del dimissionario Mattia Binotto ha creato, soprattutto nella prima parte dell’anno, una certa instabilità legata ai tanti e inevitabili cambiamenti in atto all’interno della scuderia modenese. La Rossa è senza dubbio cresciuta nella seconda metà del 2023 e la speranza è ora che questo trend non si interrompa nel 2025, ormai alle porte.

In una recente intervista Leclerc ha lanciato una sorta di appello ai vertici del Cavallino Rampante: “Voglio competere per il massimo traguardo o comunque dare fastidio il più possibile a Verstappen e alla sua Red Bull“. Un autentico grido di dolore, quello del talento monegasco, stanco di non poter mai lottare per vincere.

Nel 2023 non è riuscito mai a salire sul gradino più alto del podio. Un’impresa riuscita invece in un’occasione al suo compagno di squadra, Carlos Sainz, che nel Gran Premio di Singapore ha compiuto un’impresa straordinaria.

Leclerc, la batosta era nell’aria: i tifosi della Ferrari sono tutti con lui

Nel frattempo in attesa della nuova stagione tutti i protagonisti del Circus hanno votato, come ormai accade da qualche anno, per il miglior pilota del 2023. Il risultato finale, almeno per ciò che concerne il vincitore, non ha regalato alcuna sorpresa: Max Verstappen ha infatti stravinto come ampiamente previsto. Il campione del mondo in carica ha ottenuto il massimo dei consensi.

Alle spalle del fuoriclasse olandese si è piazzato invece a sorpresa Lewis Hamilton, che ha preceduto il sorprendente Fernando Alonso, tornato ad altissimi livelli dopo parecchie stagioni anonime. Quarto posto per Lando Norris, la vera rivelazione del 2023 e solo quinto si è piazzato Charles Leclerc.

Un risultato tutt’altro che esaltante per il monegasco soprattutto dopo il secondo posto del 2022. Unica soddisfazione per Leclerc, aver preceduto in questa speciale classifica Carlos Sainz. Al pilota madrileno non è bastato vincere a Singapore per piazzarsi tra i primi tre, chissà che nel 2025 grazie a una Ferrari più competitiva non riesca ad essere più convincente.