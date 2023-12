Calciomercato: de Paul in Serie A, Hojbjerg la chiave

Rodrigo de Paul potrebbe tornare in Serie A in questo calciomercato. E la chiave è rappresentata da Hojbjerg.

L’Atletico Madrid potrebbe perdere Rodrigo de Paul. L’argentino nei giorni scorsi ha confermato la sua volontà di restare in Spagna, ma c’è l’occasione di dire addio ed iniziare una nuova avventura.

La chiave del ritorno di de Paul in Serie A sembra essere rappresentato da Hojbjerg in questo calciomercato. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro sul trasferimento dell’argentino, che ha voglia di iniziare una nuova esperienza per cercare magari di ritrovare una continuità che è mancata in passato.

Mercato: de Paul in Serie A, ecco con chi firma

Rodrigo de Paul al lavoro per tornare in Serie A. L’argentino vuole provare a trovare continuità e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Di certo il giocatore sta spingendo per cercare di arrivare ad una soluzione ideale perché fino a questo momento non si hanno certezze. Vedremo cosa succederà e se alla fine si arriverà al tanto atteso accordo.

La chiave in questo momento sembra essere rappresentato da Hojbjerg. Secondo quanto riferito da fichajes.net, l’Atletico Madrid potrebbe prendere il centrocampista del Tottenham e lasciare partire de Paul. Una occasione che Juventus e Napoli seguono da vicino e potrebbero decidere di affondare il colpo considerando che sono in corso le riflessioni del caso. Tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Di certo de Paul rappresenta una possibilità importante per diverse squadre e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.

Ultime de Paul: la Serie A resta una possibilità

La Serie A resta una possibilità per de Paul in questo calciomercato, ma molto dipenderà da Hojbjerg. Senza movimenti in entrata difficilmente ci sarà il tanto atteso via libera all’operazione e non ci resta che aspettare i prossimi giorni e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.