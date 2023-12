Gelo alla Red Bull, c’è l’annuncio: deciso il nuovo pilota

Gelo totale in casa Red Bull in merito alle ultime voci che stanno iniziando a circolare, ovvero quello dell’annuncio del nuovo pilota della nota scuderia

Un 2024 in cui la Red Bull già sa cosa fare: ovvero ripetersi, proprio come è successo in questi tre anni consecutivi. Proprio nella scuderia campione della Formula 1 potrebbe scatenarsi un vero e proprio terremoto. Si sta parlando, infatti, dell’annuncio del nuovo pilota. Parole che arrivano direttamente da una delle leggende di questo sport.

Stiamo parlando dell’ex pilota australiano, Alan Jones. Quest’ultimo, però, si è voluto soffermare parlando di un altro pilota attualmente in pista come Daniel Ricciardo. A quest’ultimo ha voluto frenare uno dei suoi “sogni” che aveva custodito bene nel cassetto.

Jones ‘frena’ il sogno Red Bull di Ricciardo

L’obiettivo di Daniel Ricciardo è fin troppo chiaro: cercare di imporsi in questa sua seconda carriera. Soprattutto dopo aver vissuto un 2022 per nulla indimenticabile. Nell’ultima stagione ha gareggiato con l’AlphaTauri. Un aumento di livello c’è stato ed è stato visionato da tutti. Soprattutto nel Gran Premio del Messico in cui si è piazzato al settimo posto in classifica. Anche se il suo sogno è fin troppo chiaro: quello di poter ritornare, un giorno, in Red Bull.

Magari al fianco del campione del Mondo, Max Verstappen. Per farlo, però, sa benissimo che deve continuare a lavorare duramente ed intensamente. Magari farlo proprio dalla prossima stagione sportiva in cui tutti avranno un obiettivo: quello di impedire al pilota belga-olandese ed alla sua scuderia di ottenere il quarto successo consecutivo. Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del programma “Nine’s Wide World of Sports” Alan Jones ha espresso più di un dubbio in merito a questa possibilità.

Le sue parole, appunto, sanno proprio di sentenza: “Credo che Ricciardo, oramai, abbia perso quel treno che passa solamente una volta nella vita. Anche perché bisogna ricordare che Sergio Perez ha ancora un altro anno di contratto con loro. Senza dimenticare anche il fatto che qualche piccola stella emergente possa venir fuori da un momento all’altro. Possibile che gli possa essere data l’opportunità a qualche nuova stella emergente”.

Poi ha concluso dicendo: “In tutta la mia onestà credo che Daniel abbia perso le possibilità di poter ritornare a gareggiare con la Red Bull“. In merito a questa dichiarazioni, però, non è arrivata alcun tipo di replica da parte dello stesso Ricciardo che si sta preparando al meglio in vista della nuova stagione, oramai sempre di più alle porte. Anche se, allo stesso tempo, Jones lo vedrebbe bene in un’altra scuderia: “Secondo me la Ferrari potrebbe fare al caso suo“.