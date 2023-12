“Hamilton e Verstappen insieme”: l’annuncio che scuote la Formula 1

A due mesi dall’inizio del mondiale di Formula 1 si ipotizzano scenari per ora irrealizzabili, come la convivenza tra Hamilton e Verstappen

In quante occasioni si è sentito dire quanto beneficio porterebbe all’intero universo della Formula 1 la convivenza nella stessa squadra di due fuoriclasse del calibro di Lewis Hamilton e Max Verstappen. Un po’ come già accaduto in passato alla McLaren con Alain Prost e Ayrton Senna nella seconda metà degli anni ottanta, non mancherebbero i contrasti e le liti.

All’inizio del loro sodalizio nella scuderia inglese, il campione francese e il fuoriclasse brasiliano promisero di dar vita a un duello senza quartiere ma all’insegna del rispetto reciproco e della correttezza. Propositi che ben presto andarono a farsi benedire, alla luce di un rapido deteriorarsi dei rapporti tra i due numeri uno.

In realtà non più tardi di qualche settimana fa, a contratto di Hamilton già rinnovato con la Mercedes il team principal della Red Bull Christian Horner ha rivelato di aver avuto contatti con il sette volte campione del mondo e che questi fosse concretamente interessato a traferirsi dalle parti di Milton Keynes.

Sir Lewis a stretto giro di posta ha smentito di aver trattato con la Red Bull per la stagione 2024, ma le parole di Horner sono bastate ad alimentare la suggestione di vederlo insieme a Verstappen nello stesso team. Uno scenario di cui il Circus della Formula 1 ha iniziato a discutere.

Hamilton e Verstappen insieme, il commento dell’ex pilota non lascia dubbi

Un ex pilota che tutti gli appassionati delle quattro ruote ricordano è Johnny Herbert, sessantanove anni, vincitore di tre gran premi nel corso della sua carriera in Formula 1 a metà degli anni novanta. Herbert, che ha avuto come compagno di squadra alla Benetton un certo Michael Schumacher, in un’intervista a planetf1.com ha espresso un parere molto netto e preciso in merito alla possibile convivenza tra Hamilton e Verstappen.

“Lewis e Max insieme nello stesso team? Sarebbe un rapporto ingestibile, qualunque cosa si provi a fare. Anche se li mettessi in stanze diverse per quel fine settimana – ha sottolineato Herbert -, avresti comunque dei problemi una volta che hanno indossato il casco e hanno iniziato la loro gara”.

Dunque, si tratta di uno scenario che con ogni probabilità gli appassionati di Formula 1 non vedranno mai realizzarsi. Hamilton e Verstappen sono destinati a battagliare l’un contro l’altro armati, in squadre ovviamente diverse.