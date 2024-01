Ha firmato: la Juventus non può farci niente

Il calciatore ha firmato, adesso la Juventus non può farci davvero più nulla: brutte notizie per i bianconeri

Proprio nelle ultime ore è arrivata quella firma che non farà affatto piacere alla Juventus. Uno degli obiettivi di mercato, da parte degli stessi bianconeri, ha firmato il rinnovo del contratto con il suo club di appartenenza. A questo punto si allontana, in maniera definitiva, un suo possibile approdo in quel di Torino.

La stessa società ci aveva sperato tantissimo in un suo arrivo per andare a rinforzare la fascia destra. Adesso saranno costretti a virare su un altro obiettivo visto che Nahuel Molina ha firmato il prolungamento del contratto con l’Atletico Madrid. Il campione del mondo argentino continuerà a giocare in Spagna.

Niente da fare per i bianconeri, l’obiettivo firma il rinnovo

Si allontanano, sempre di più, le speranze per i tifosi di vederlo indossare la maglia bianconera nel mese di gennaio ed anche nella sessione estiva del calciomercato. Uno degli obiettivi di mercato della Juventus come Nahuel Molina ha firmato il rinnovo con i ‘Colchoneros’, fino al 30 giugno del 2028. Alla ‘Vecchia Signora’ serviva come il pane un calciatore come lui per andare a rinforzare la fascia destra.

La dirigenza bianconera voleva puntare su un calciatore che conoscesse, molto bene, il campionato di Serie A. Molina era il profilo adatto visto che ha militato per anni con l’Udinese. Con l’altra squadra bianconera ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Prima finendo nel giro della nazionale dell’Albiceleste poi la chiamata del top club estero come l’Atletico che ha puntato su di lui. Fino a pochi mesi fa, dalla Spagna, iniziavano a circolare voci sul fatto che potesse partire perché considerato un atleta “fuori dal progetto”.

Voci che sono state smentite in merito alla notizia della firma sul prolungamento del contratto. Una mossa che ha spiazzato completamente i bianconeri. Gli stessi che, a meno di clamorosi colpi di scena, continueranno con Timothy Weah (che sta deludendo le aspettative fino a questo momento) su quella fascia destra. Altrimenti vireranno su altri obiettivi.

Il classe ’98, fino a questo momento della stagione, è sceso in campo (considerando Liga e Champions League) in 21 occasioni finendo sul tabellino dei marcatori in 2 occasioni e collezionando 3 assist per i suoi compagni di squadra.