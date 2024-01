Esplode la bomba Rabiot: Juve spiazzata

Adrien Rabiot è il leader e trascinatore del centrocampo di una Juventus che sembra credere sempre di più alla possibilità di lottare per lo scudetto

Massimiliano Allegri ha fatto carte false per convincere Adrien Rabiot a restare a Torino. Pur sapendo che la Juventus in questa stagione non avrebbe disputato le coppe europee il centrocampista della nazionale francese ha deciso di firmare il rinnovo di contratto con i bianconeri anche se per una sola stagione.

Un solo anno che alla fine potrebbe concludersi con un esito fino a qualche settimana fa inimmaginabile, la conquista dello scudetto. Impresa clamorosa ma ora ampiamente alla portata della squadra bianconera, che a una sola giornata dalla conclusione del girone d’andata si trova a soli due punti di distacco dall’Inter capolista.

Il gol vincente realizzato proprio da Rabiot ha regalato il successo alla Juventus contro la Roma di Josè Mourinho e consentito di accorciare le distanze sui nerazzurri, bloccati sul pareggio a Marassi da un Genoa quanto mai agguerrito tra le mura amiche. L’acuto vincente dell’ex stella del Paris Saint Germain rischia però di essere uno degli ultimi in maglia bianconera.

Nelle prossime settimane, in vista della scadenza del contratto prevista per il 30 giugno, alcuni dei club più ricchi del calcio europeo potrebbero bussare alla porta di Rabiot nel tentativo di portarlo via dall’Italia. Un tentativo che rischia seriamente di avere successo.

Rabiot via dalla Juve a giugno, tutti i club interessati: tifosi senza parole

Anche grazie al rendimento di alto livello offerto dal centrocampista vice campione del mondo, un buon numero di cosiddetti top club è pronto ad avanzare offerte a cui sarà impossibile dire di no. Due di questi, Arsenal e Manchester City, sono disposti a salire fino a 8 milioni di euro netti a stagione, troppi per le attuali disponibilità della Juventus.

Dalla Spagna potrebbe farsi sotto il Barcellona, che al solito nucleo di grandi e giovanissimi talenti arrivati in prima squadra vorrebbe aggiungere il carisma e l’sperienza di un centrocampista come Rabiot. Gli scenari futuri potrebbero dunque penalizzare la Juventus che non ha comunque intenzione di arrendersi senza lottare.

Nel momento in cui la qualificazione alla prossima Champions dovesse diventare certezza il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli presenterà un’offerta all’entourage di Rabiot per il prolungamento contrattuale.

Il forte centrocampista transalpino a quel punto deciderà se proseguire la sua avventura in Italia e a Torino, o se riterrà opportuno ripartire con un’esperienza nuova di zecca.