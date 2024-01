Calciomercato Juve, spunta un indizio sul ritorno di Bernardeschi

Federico Bernardeschi potrebbe indossare nuovamente la maglia della Juventus, l’indizio emerso è da non sottovalutare del tutto

Federico Bernardeschi tornerebbe in Italia dopo un’avventura non troppo irresistibile con il Toronto in Canada. Il calciatore ha più volte espresso il desiderio di un ritorno in Serie A, e la Juve per lui rappresenta una chance concreta.

Un altro ritorno per i bianconeri è quindi più che mai discusso. Federico Bernardeschi divide la piazza bianconera: i tifosi analizzano con grande attenzione il suo eventuale bis a Torino. L’ex centrocampista della Fiorentina ha vinto tre scudetti con la Juve ma non ha inciso più di tanto, le aspettative erano ben diverse dopo che era stato acquistato per 40 mln dalla società viola nell’estate del 2017.

Bernardeschi ha giocato 183 partite ufficiali in cinque stagioni con la Juventus segnando 12 gol in tutto: un po’ poco per chi aspirava anche alla maglia numero dieci. I propositi dell’esterno toscano sono però quelli di tornare a Torino per riscattarsi e mostrare di essere ancora decisivo, la chance è aperta dall’indizio maturato nelle scorse ore.

Bernardeschi alla Juve, i dettagli: spunta un indizio

L’esterno italiano potrebbe giocare con la Juventus per il resto di questa stagione qualora nascessero le condizioni. Bernardeschi sarebbe un elemento in più da sfruttare per Max Allegri. Il tecnico già ne conosce bene le caratteristiche e saprebbe come collocarlo nel suo 3-5-2. Bernardeschi potrebbe giocare da esterno a tutto campo, come ai tempi di Paulo Sousa alla Fiorentina, oppure diventerebbe un interno di centrocampo con maggiore propensione offensiva. Allegri, nel caso, potrebbe fare questi ragionamenti in futuro. Intanto spunta un indizio: Bernardeschi è quotato a 5 dai bookmakers per il suo trasferimento alla Juve.

La quota è alta ma non è irrealizzabile: i bookmakers considerano fattibile questa operazione per il mercato di gennaio. Cristiano Giuntoli starebbe valutando bene questa opzione, Bernardeschi dovrebbe però abbassare nettamente le sue pretese economiche per un eventuale ritorno a Torino, intanto. L’opzione del prestito semestrale sarà supportata solo se il colpo sarà low cost in questo momento della stagione. Il Toronto attende notizie dai diretti interessati.

Bernardeschi è pronto per il ritorno in bianconero, un altro indizio conferma come sarebbe ben voluto almeno nello spogliatoio. Il centrocampista ha festeggiato il capodanno proprio con alcuni ex compagni della Juventus: le foto sui social lo ritraggono con lo spumante in mano come mattatore della serata. Un’altra bottiglia sarà eventualmente pronta per essere stappata con il suo ritorno alla Juve, qualora dovesse arrivare davvero.