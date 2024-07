Altra giornata di lavoro in casa Atalanta agli ordini del tecnico Giampiero Gasperini, a due giorni dalla sfida in amichevole prevista sabato contro l’Az Alkmaar in Olanda.

Lavoro individuale in campo per Nicolò Zaniolo, terapie invece per Giorgio Scalvini. Domani è prevista una seduta a Zingonia al mattino. Nel primo pomeriggio partenza per l’Olanda (sabato alle ore 15:00 il calcio d’inizio contro il club Oranje all’AFAS Stadion di Alkmaar).