Grandissimo esordio in Formula 1, c’è il via libera: debutterà tra un mese

Arriva il via libera da parte della FIA: grandissimo esordio in Formula 1, il debutto avverrà tra circa un mese, esultano i piloti

La FIA sta implementando tutta una serie di novità per permettere ai piloti di Formula 1 di gareggiare al meglio e non soltanto in merito ad importanti cambiamenti dal punto di vista tecnico o dei regolamenti.

Domenica scorsa in Ungheria si è tenuto il penultimo GP prima della pausa estiva: dopo Spa il campionato mondiale riprenderà solamente verso la fine di agosto. Il weekend appena disputata porta la nomea per essere tra i più duri del campionato mondiale da affrontare non solo da un punto di vista prettamente fisico, ma anche dal punto di vista della temperatura.

Al circuito di Hungaroring, infatti, le temperature sono sempre molto alte e questo rappresenta un problema in più per i piloti che devono fare i conti pure con caldo e umidità. La stessa cosa la si può dire per il GP del Qatar al Losail che lo scorso anno causò non pochi grattacapi ai piloti, tanto che Sargeant si ritirò per un colpo di calore ed addirittura Ocon vomitò nel casco.

Questi due GP, soprattutto quello del Qatar, hanno spinto la FIA ad avviare una serie di indagini e dopo un anno si è finalmente deciso di implementare l’aria condizionata utilizzando non solo prese d’aria già introdotte nei GP più bollenti, ma anche nuovi sistemi di climatizzazione.

Formula 1, arriva la svolta: via libera all’aria condizionata

I piloti di Formula 1 possono finalmente esultare a distanza di un anno dopo l’avvio delle indagini da parte della FIA sul come rendere più fresche le gare su circuiti dalle temperature bollenti. La FIA ha infatti annunciato che verranno implementati dei nuovi sistemi di climatizzazione che verranno posizionati attorno all’abitacolo, permettendo di far convogliare aria fresca ai piloti.

Tali sistemi di climatizzazione – si legge nella nota della FIA – verranno testati nel GP d’Olanda sul circuito di Zandvoort del 25 agosto e nelle successive gare. Se i test saranno positivi, la FIA imporrà l’implementazione di questo sistema di raffreddamento attivo sulle vetture di Formula 1 quando sarà dichiarato un rischio di calore.

Verosimilmente, l’implementazione di questi sistemi di climatizzazione sarà ufficiale solo a partire dal prossimo campionato mondiale (o verso fine anno ndr.) all’interno dei nuovi regolamenti, ma il fatto che possano essere utilizzati già a partire dal prossimo GP fa tirare un sospiro di sollievo ai piloti. L’annuncio della FIA è una grande vittoria per tutti i piloti di Formula 1 che nelle gare più calde potranno finalmente tornare a respirare nel vero senso della parola.