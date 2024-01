Il tris spaventa la Juventus: Vlahovic se ne va

La permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più in dubbio. Il centravanti serbo potrebbe andarsene davvero l’estate prossima

La prossima estate potrebbe essere quella buona per l’addio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il ventiduenne centravanti serbo, arrivato a Torino a gennaio del 2022 dopo una lunga trattativa con la Fiorentina, resta nel mirino di alcuni dei club più ricchi e importanti d’Europa.

Nonostante una serie di prestazioni non proprio memorabili, il giovane bomber slavo gode della stima incondizionata di allenatori e dirigenti di varie società del Vecchio Continente. Secondo quanto riportato dal sito ‘fichajes.net’, il centravanti bianconero resta nel mirino di tre club stranieri che tra qualche mese potrebbero dar vita a una vera e propria asta di mercato, per la gioia di Cristiano Giuntoli.

Nell’ultima gara di campionato contro la Roma Vlahovic non è riuscito a far gol, ma ha comunque disputato una gara di alto livello mettendo alla frusta una difesa sempre molto attenta come quella giallorossa. E se riuscisse a proseguire su questa strada il suo valore di mercato non farebbe altro che crescere.

È quello che sperano Massimiliano Allegri e la stessa dirigenza juventina, pronta ad ascoltare proposte importanti a partire da giugno. Ha trovato una secca smentita invece l’indiscrezione secondo cui l’ex centravanti della Fiorentina potesse finire sul mercato già in questo mese di gennaio.

Tre club vogliono Vlahovic, la Juventus attende l’offerta giusta: i tifosi sono perplessi

Tornando ai tre club che l’estate prossima potrebbero bussare alla porta di Giuntoli e Manna, si tratta di società che possono permettersi di compiere un investimento importante su un attaccante giovane e talentuoso come Vlahovic. Stiamo parlando di Atletico Madrid, Chelsea e Paris Saint Germain. In tutti e tre i casi l’ex viola accetterebbe la destinazione senza problemi.

I ‘Colchoneros’ potrebbero puntare proprio sul serbo così da sistemare il ruolo di centravanti per i prossimi anni. Diego Simeone lo continua a seguire e a più riprese avrebbe manifestato il desiderio di averlo a disposizione. Sembra fare sul serio anche il PSG il cui tecnico Luis Enrique considera Vlahovic il giocatore preferito nel caso in cui Kylian Mbappé dovesse, come sembra, andarsene a parametro zero.

Resta infine sullo sfondo il Chelsea: i Blues non hanno badato a spese in questi ultimi due anni ma i risultati sono stati finora inversamente proporzionali ai soldi investiti sul mercato. Nonostante le ingenti cifre spese per rivoluzionare la rosa, la proprietà americana del club londinese non è riuscita ad acquistare un vero centravanti, un numero nove in grado di fare la differenza. E ora Vlahovic, che l’estate scorsa il Chelsea considerava un ripiego, potrebbe tornare prepotentemente di moda.