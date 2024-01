Alcaraz e Sinner, annuncio sul futuro: ci crede davvero

Tra qualche giorno avranno inizio gli Australian Open: Alcaraz e Sinner potrebbero incontrarsi nelle fasi finali del primo torneo dello Slam

Il grande appuntamento di inizio 2024 si avvicina a grandi passi. Tra poco meno di due settimane sul cemento di Melbourne si alzerà il sipario sugli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam della nuova stagione. Un evento a cui prenderanno parte tutti i principali protagonisti del tennis mondiale, compresi i due millenials più forti in circolazione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In questo momento il nostro miglior giocatore si trova al quarto posto del Ranking Atp, mentre lo spagnolo al secondo. Si tratta però secondo il parere di illustri opinionisti ed altrettanti ex giocatori di posizioni provvisorie. Entrambi infatti sono destinati a strappare a Novak Djokovic lo scettro del numero uno.

Tra i due giovani campioni è già iniziata una rivalità molto intensa e accesa, segnata comunque da una profonda stima reciproca. Un confronto nel quale, finora, il talento altoatesino ha spesso avuto la meglio per la gioia di tutti i suoi tantissimi tifosi. Nel 2023 la prima metà dell’anno ha visto Alcaraz dominare la scena mondiale grazie soprattutto allo straordinario trionfo di Wimbledon. mentre da agosto in poi Sinner è salito in cattedra fino a toccare il culmine con la finale delle Atp Finals di Torino e la conquista della Coppa Davis insieme ai compagni della nazionale italiana.

Alcaraz e Sinner, il futuro è vostro: l’ex allenatore delle due campionesse non ha dubbi

A dieci giorni dall’inizio del torneo di Melbourne è difficile fare pronostici, soprattutto perché non è ben chiaro in quali condizioni i favoriti della vigilia si presenteranno. L’inizio di ogni anno nuovo presenta alcune incognite, almeno fino a quando la parola passerà al campo. E da questo punto di vista uno dei coach più importanti della scena internazionale, Rick Macci, ha le idee molto chiare.

Macci è stato l’allenatore delle sorelle Venus e Serena Williams, le giocatrici che hanno segnato un’epoca nella storia del tennis femminile. E nel rispondere sui suoi profili social a una domanda sul futuro di Sinner e Alcaraz si è lanciato in una previsione a dir poco esaltante per tutti i tifosi italiani: “Jannik un giorno sarà numero uno, non ci sono dubbi. Questo accadrà molto presto, ne sono sicuro. Così come credo che lui, Alcaraz e Djokovic si alterneranno sul gradino più alto del podio”.