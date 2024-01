Sta esplodendo tutto: Marialuisa è uno schianto

Marialuisa Jacobelli favolosa con le sue curve micidiali in risalto: la popolare giornalista sportiva lascia sempre il segno

Il 2023 è stato l’anno della consacrazione definitiva per Marialuisa Jacobelli, come una delle giornaliste sportive più in vista del momento. E sicuramente per il nuovo anno c’è grande attesa per continuare a vederla calcare grandi palcoscenici e mettersi in risalto sui social, dove ormai è una autentica celebrità.

Il suo fascino si conosceva in realtà da tempo e se lo ricorderanno bene soprattutto i telespettatori abituali di Temptation Island, qualche anno fa. Ma Marialuisa ha decisamente fatto un salto di qualità quando ha deciso di intraprendere con convinzione la strada paterna. La figlia del celebre giornalista Xavier Jacobelli sta facendo strada, eccome, nel mondo dell’informazione sportiva e ha trovato la sua dimensione a ‘Sport Mediaset’, dove la stiamo ammirando a ripetizione nei tg sportivi e come inviata, dopo aver maturato in precedenza esperienze importanti anche alla Rai e a DAZN.

Il risultato, è sotto gli occhi di tutti. Grande passione per il suo lavoro e grande professionalità, che le hanno fatto già conquistare numerosi riconoscimenti, uniti a una bellezza e un’eleganza spettacolari che non possono passare inosservati e che fanno sognare i fan ad occhi aperti. Numeri da capogiro macinati sul web, Marialuisa punta i 4 milioni di followers su Instagram, un traguardo che potrebbe raggiungere già nei primi mesi del nuovo anno.

Marialuisa Jacobelli, il Capodanno ha l’oro in bocca: il 2024 inizia alla grande, vestitino illegale ed esplosivo

Un 2024 iniziato davvero alla grande per lei, c’erano pochi dubbi e sono stati spazzati via all’istante dallo scatto inaugurale del nuovo anno sulla sua pagina social. Una visione davvero pazzesca di un party di Capodanno in cui si è esibita in un look audace e provocante.

“Golden girl for a golden 2024“, la didascalia del post, che è tutta un programma. Il lungo abito dorato incornicia alla perfezione la sua silhouette, le sue curve non tradiscono e accendono in un attimo la passione e la fantasia del pubblico. Scollatura in risalto, quasi a bucare lo schermo, la reazione è inevitabile da parte dei fan ed è fatta di tanti messaggi d’amore: “Sei divina”, “Che curve”, “Prima foto e sei già la più bona dell’anno”, “Sei la dea della bellezza”.