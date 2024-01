Milan sfuma l’obiettivo grosso: accordo in Premier League

Brutte notizie sul fronte mercato per il Milan con i rossoneri che vedono saltare un obiettivo importante per l’attacco.

Il mercato invernale è entrato nel vivo con le squadre che sono al lavoro per cercare i rinforzi necessari per sistemare i propri organici.

Il Milan sa bene che il reparto da ritoccare maggiormente è quello della difesa con i numerosi infortuni che hanno complicato il lavoro di Stefano Pioli negli ultimi due mesi. I ko di Kalulu, Thiaw e Tomori hanno lasciato i rossoneri senza difensori di ruolo a lungo con il solo Kjaer recuperato verso la fine di dicembre. Ora è tornato Matteo Gabbia a dare man forte ad un reparto in difficoltà ma la sensazione è che possa arrivare un altro rinforzo. Si seguono però anche altri giocatori e si pensa ad altri reparti con il Milan che guarda con attenzione anche al mercato degli attaccanti.

Calciomercato Milan, salta un colpo: torna in Premier League

Uno dei nomi che era stato accostato ai rossoneri era quello di Roberto Firmino. Salutato il Liverpool durante la scorsa estate, il brasiliano è passato in Arabia Saudita, all’Al Ahli, dove però non riuscito ad inserirsi al meglio. Ora il centravanti appare ad un passo dal ritorno in Inghilterra, in particolare al Fulham.

Un colpo importante per il club bianconero, a caccia di rinforzi per il reparto avanzato. Il Milan dovrà quindi abbandonare la pista con l’attaccante che era stato seguito a lungo senza però mai iniziare una vera e propria trattativa. Appare lontano al momento anche Guirassy, centravanti dello Stoccarda che sta facendo molto bene con il club tedesco ma i rossoneri preferirebbero investire il proprio budget tra difesa e centrocampo.

L’infortunio di Pobega ed il possibile addio di Krunic infatti potrebbero portare il Milan ad operare anche con un colpo in mezzo al campo. Durante il mercato di gennaio è sempre difficile trovare le giuste occasioni considerato il fatto che i club tendono a tenersi stretti i migliori per affrontare la seconda parte di stagione con tutte le armi a disposizione.

Possibile che la coppia formata da Moncada e Furlani provi a chiudere un colpo in entrata verso la fine del mese provando a convincere un big che sta trovando poco spazio a trasferirsi in rossonero in prestito. Nel frattempo appare molto vicino Filippo Terracciano del Verona con la concorrenza di Fiorentina e Juventus che è stata battuta.