Ferrari, tifosi al settimo cielo: superato brillantemente

La Ferrari si sta preparando al meglio in vista della nuova stagione di Formula 1. Una notizia dell’ultim’ora fa felici i tifosi della Rossa

Il mondiale di Formula 1 è alle porte e il tempo stringe. Tra meno di due mesi le nuove vetture scenderanno in pista per il primo gran premio della stagione sul circuito del Bahrain e in questi giorni tutte le scuderie stanno ultimando i preparativi in vista della presentazione ufficiale delle rispettive macchine. Tra queste, ovviamente, c’è la Ferrari che sogna di poter contendere il titolo iridato alla Red Bull del ‘cannibale’ Max Verstappen. A Maranello non si sta lasciando nulla al caso in vista del prossimo 13 febbraio, il giorno in cui sara tolto il velo sulla nuova vettura che Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno il compito di portare al successo.

Non sarà un’impresa facile, tutt’altro. Le previsioni e i pronostici della vigilia sono tutti a favore delle vetture uscite dai garage di Milton Keynes. Max Verstappen è destinato a centrare il quarto titolo mondiale consecutivo lasciando per l’ennesima volta le briciole ai rivali. Nessuno dei quali, Ferrari in primis, è disposto ad arrendersi senza lottare. E proprio in tal senso nelle ultime ore proprio da Maranello arrivano notizie confortanti, che lasciano ben sperare in vista del mondiale.

Ferrari, la notizia scatena l’entusiasmo tra i tifosi: la Red Bull è battuta!

Si può parlare, senza timore di smentita, di una prima vittoria della Ferrari nei confronti della Red Bull. In realtà non si tratta di un sorpasso effettuato in pista o di un gran premio strappato dalle grinfie di Verstappen, ma il Cavallino Rampante fa comunque segnare un punto a proprio favore. A due mesi dall’inizio del campionato del mondo, Maranello è stata capace di fare meglio del team campione in carica. Secondo quanto riportato dal portale ‘Motorsport.com’ la scocca della 676 avrebbe superato tutti i crash test, per cui il nuovo telaio destinato alla monoposto 2024 sarebbe già stato omologato dalla Federazione Internazionale.

La notizia è emersa nel momento in cui è stata riaperta la Gestione Sportiva in seguito allo shutdown imposto alle squadre di F1 dalla Federazione Internazionale dal 22 dicembre. Il test è stato superato dalla Ferrari già prima di Natale.

Gli ingegneri di Maranello hanno raggiunto l’obiettivo secondo i piani programmati a differenza della Red Bull che in base a quanto emerso nei giorni scorsi non ha superato il crash test sulla nuova vettura progettata da Adrian Newey. Si tratta di una vittoria per ora effimera, ma se il buongiorno si vede dal mattino…