Koopmeiners si trasferisce in una Big italiana, scambio sensazionale

Proseguono i rumors sul futuro di Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta è il grande obiettivo di un top club di Serie A pronto a un super scambio con i nerazzurri

E’ una delle certezze dell’Atalanta di Gasperini, Teun Koopmeiners. Arrivato dall’Az Alkmaar, il centrocampista si è imposto come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A, conquistando, al contempo, anche un posto stabile nella nazionale olandese con la quale ha disputato lo scorso Mondiale.

Diciassette gol e undici assist in 101 presenze, questo lo score finora di Koopmeiners con l’Atalanta. Un rendimento costante e proficuo quello del mediano oranje che, inevitabilmente, ha attirato le attenzione dei top club che già hanno bussato – invano – alla porta dell’Atalanta per provare a prenderlo.

Ci ha provato la scorsa estate il Napoli, come confermato dall’agente del giocatore, Bart Baving. Un’offerta cospicua quella del club partenopeo (pare di circa 40 milioni di euro) che l’Atalanta ha rispedito al mittente, forte della volontà di trattenere il giocatore in un’annata in cui i nerazzurri ambiscono a classificarsi tra le prime quattro del campionato e ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia ed Europa League.

Koopmeiners, ci prova un’altra Big: le ultime

Con tutta probabilità, Koopmeiners sarà uomo mercato anche la prossima estate. Non è un mistero che, oltre al Napoli, l’olandese sia ambito anche dalla Juventus che lo considera una possibile priorità qualora Adrien Rabiot non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione.

A ribadire l’interesse della Juventus per Koopmeiners è ‘La Repubblica’ che ipotizza una possibile mossa dei bianconeri per abbassare la valutazione del giocatore fissata dall’Atalanta a 40-45 milioni.

Stando a ‘Repubblica’, la Juventus potrebbe proporre all’Atalanta come contropartita Matias Soulé, il fantasista argentina protagonista di una grande stagione con il Frosinone e obiettivo anche di club esteri, su tutti il Crystal Palace che pare abbia offerto già 30 milioni alla Juve per prendere il giocatore a Gennaio.

L’affondo della Juve su Koopmeiners potrebbe esserci la prossima estate in quanto l’Atalanta, al momento, rimane irremovibile nella sua decisione di non cedere il centrocampista. In estate, lo scenario potrebbe cambiare specie con la possibile qualificazione in Champions League della Juve, un’eventualità in grado di incidere e non poco sulle strategie di mercato bianconero.

Molto dipenderà anche dalla possibile permanenza di Rabiot. In un’intervista a ridosso del match di Coppa Italia con la Salernitana, Giuntoli si è detto fiducioso sull’eventuale rinnovo che sarà, comunque, discusso nei prossimi mesi, prima del finale di stagione.