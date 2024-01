Arriva al posto di Dragusin: 25 milioni cash

Vista la difficoltà per arrivare a Radu Dragusin il club ha deciso di virare su un altro difensore: pronta un’offerta da 25 milioni di euro.

Per diverse settimane il Tottenham ha seguito con attenzione Radu Dragusin, il 21enne difensore rumeno del Genoa protagonista di questa prima metà di campionato con prestazioni davvero di grande livello. Lo scorso anno l’ex juventino è stato uno dei giocatori più importanti nella rincorsa alla Serie A della squadra allenata da Alberto Gilardino; quest’anno Dragusin è riuscito a confermarsi anche nella massima serie, richiamando l’attenzione di tanti big club europei.

Tuttavia negli ultimi giorni sembrava essersi consumato definitivamente il sorpasso del Napoli al Tottenham. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, nono in classifica, sta vivendo un momento bruttissimo e ha bisogno di rinforzi per uscire fuori da questa situazione. I partenopei non sono però disposti a spendere 30 milioni di euro in questo mercato di gennaio: il Genoa non abbassa le sue pretese e per questo l’ultima indiscrezione parla di un possibile nuovo rilancio degli Spurs.

Se l’operazione Dragusin non dovesse andare in porto i londinesi hanno già pronto il piano B. Come riportato anche dal sito Les-Transferts.com, infatti, i dirigenti del Tottenham hanno messo gli occhi su un giovane difensore che sta facendo molto bene in Liga.

Arriva al posto di Dragusin: offerta da 25 milioni

Si tratta di Loïc Badé, 23 anni, difensore di nazionalità francese in forza al Siviglia. Arrivato nel gennaio scorso, Badé è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio tra i titolari diventando un giocatore molto importante per il club andaluso. Badé era in campo anche nella finale di Europa League dello scorso anno, vinta dal Siviglia ai rigori contro la Roma di José Mourinho. Pur avendo solo 23 anni il giocatore ha già cambiato molte squadre: prima di arrivare in Spagna il difensore francese ha infatti indossato le maglie di Le Havre, Lens, Rennes e Nottingham Forest.

Il Siviglia, dopo averlo acquisito in prestito, ha deciso di riscattarlo al termine della scorsa stagione. Il contratto di Loic Badé con gli andalusi scade nel 2027 ma il pressing del Tottenham potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il 23enne è molto tentato dalla possibile avventura a Londra: il Siviglia chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che non spaventa gli Spurs e che consentirebbe anche di risparmiare qualcosa rispetto all’altra possibile operazione: il Tottenham punterà molto probabilmente su Badé, lasciando quindi campo libero alle altre pretendenti di Dragusin.