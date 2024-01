Bonucci ha trovato squadra: deve solo accettare

Leonardo Bonucci potrebbe chiudere la carriera insieme ad altri grandi campioni della Serie A, una chance a sorpresa arriva per il difensore.

L’ex capitano bianconero Bonucci è ormai in uscita dall’Union Berlino. I tedeschi risparmierebbero sei mesi di ingaggio mentre il centrale italiano vivrebbe una nuova esperienza sportiva direttamente da protagonista.

La carriera di Leonardo Bonucci ha avuto diversi scossoni negli ultimi mesi. Fuori rosa alla Juventus, il suo impatto con l’Union Berlino non è stato dei migliori, il club tedesco ha vissuto tante difficoltà in Champions League ma soprattutto in Bundesliga, dove lotta per non retrocedere.

Bonucci non è entrato nel cuore dei tifosi, la sua partenza è ancora all’ordine del giorno. Il trasferimento alla Roma è saltato per volontà della piazza, che ha accolto con maggior favore un altro ex bianconero come il giovane Huijsen. L’esperto centrale italiano è in ballo, c’è una meta che potrebbe essere l’ideale per rilanciarsi nel 2024.

Bonucci, nuova chance: i dettagli

Il centrale avrebbe in ballo un’offerta per tornare protagonista in campo, c’è un suo ex avversario dei tempi italiani che potrebbe facilitargli l’ambientamento. La soluzione potrebbe essere l’ideale per rivedere Bonucci con continuità in campo, il centrale ora è chiamato a una decisione importante per questi sei mesi che mancano alla fine della stagione. Bonucci è in ballo per il Fenerbahce, squadra dove milita l’ex Inter Edin Dzeko.

Il centravanti ha lo stesso agente di Bonucci, Alessandro Lucci, e chissà che questo non possa essere un fattore decisivo per aprire definitivamente le porte turche al difensore. Il trasferimento a Istanbul sarebbe una scelta di vita di non poco conto, Bonucci mette in primo piano la famiglia e preferirebbe una meta senza dubbio più vicino a casa. Per altro, lo stesso difensore è ancora intenzionato a lottare nei campionati europei di vertice, ha ancora un sogno da raggiungere.

Bonucci punta la convocazione ad Euro2024, il difensore tenterà in tutti i modi di rientrare nel giro della Nazionale. Un approdo in Turchia, secondo il calciatore, sarebbe penalizzante per questo obiettivo, meglio allora cercare bene tra i club dei massimi campionati europei. Trovare una nuova squadra, per ingaggio e motivazioni, non sarà però semplice, l’ipotesi di una pista italiana non è comunque da scartare. Club come Genoa (se andrà via Dragusin) o Monza potrebbero fare un pensierino proprio su un centrale esperto da utilizzare nel girone di ritorno.