Contatto e sorpasso: il Milan la chiude in prestito

Il Milan è pronto a chiudere un’operazione di mercato in uscita con un giocatore pronto a salutare per sei mesi Milanello

Tornato Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal, il Milan è al lavoro per cercare di chiudere una cessione con i rossoneri pronti a dare l’ok alla partenza di un acquisto estivo.

Alla ricerca di un difensore centrale che possa completare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli, il Milan sa bene di dover chiudere alcune operazioni in uscita per far quadrare i conti e sfoltire una rosa che si farebbe troppo numerosa a disposizione del tecnico. In queste ore si sta lavorando molto su un calciatore uscito ormai dai radar dello staff tecnico rossonero con l’intenzione però di lasciarlo partire in prestito secco e non perdere il controllo del suo cartellino.

Calciomercato Milan, cessione in prestito in arrivo per Romero

Secondo quanto affermato da ‘Sky’, il Como avrebbe sorpassato il Lecce nella corsa a Luka Romero con la squadra lombarda pronta ad acquistare il giovane argentino in prestito secco. L’esterno offensivo argentino non riesce ad imporsi in rossonero ed è pronto a salutare per fare esperienza.

Nei giorni scorsi l’ex Lazio avrebbe avuto dei contatti molto fruttuosi con Cesc Fabregas, pronto a portarlo nel suo Como per cercare di dare quella qualità nel reparto offensivo che potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della lotta per la promozione in Serie A. Il Lecce nelle scorse settimane aveva fatto dei sondaggi per il giocatore classe 2004 ma l’intenzione dei salentini sarebbe quella di assicurarsi il talento mancino o a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan non avrebbe intenzione di perdere il controllo sul cartellino del centrocampista offensivo. In casa rossonero sono certi che Romero abbia ampi margini di crescita e che in futuro possa essere inserito nella rosa della prima squadra o ceduto per una somma che possa regalare un’importante plusvalenza. Il passaggio al Como per sei mesi viene visto come un passaggio fondamentale per la carriera dell’argentino che si troverebbe così a fare esperienza trovando la giusta continuità.

Per quello che riguarda le uscite è sempre viva l’opzione che potrebbe portare Rade Krunic al Fenerbahce. Moncada ha fatto sapere che al momento non sono ancora giunte proposte adeguate per il bosniaco che però è ormai fuori dai piani tattici del Milan e si appresta a salutare a titolo definitivo.