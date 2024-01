Emma Raducanu al top: la foto in shorts fa sognare i fan

Emma Raducanu resta sempre una delle tenniste preferite dai fan, le sue ultime foto fanno impazzire la platea del web.

La tennista Emma Raducanu è una delle più seguite nel circuito Wta. La sua bravura è pari alla sua indiscussa bellezza, vuole tornare protagonista in ogni campo.

Il 2024 per Emma Raducanu potrebbe essere l’anno del riscatto. I tifosi si attendono tanto da una delle recenti protagoniste del tennis femminile, frenata un po’ troppo dagli infortuni. La sua preparazione prosegue e la scelta di iniziare a giocare con varie esibizioni è stata apprezzata dai fan.

La sfida contro Osaka sarà un banco di prova, Emma non ha paura di affrontare avversari importanti. Vuole misurare il suo grado di forma e testare quale sia la sua determinazione, anche in vista degli Open di Australia dove non sarà teste di serie. La tennista è anche al centro dell’attenzione sui social, l’attenzione non è mai mancata da parte dei fan che ne ammirano la sua bellezza anche nei momenti della vita quotidiana.

Emma al naturale, che visione per i fan

La tennista inglese classe 2002 ha raggiunto la fama e il successo sin da giovanissima ed è anche una delle testimonial più ambite. La crescente fama da influencer ha quasi nascosto qualche flop di troppo in campo tennistico: fra infortuni e prestazioni deludenti, è addirittura scivolata sotto la duecentesima posizione. La tennista non si abbatte e le ultime foto caricate sui social dimostrano un aspetto importante: Emma Raducanu è serena e sexy per i fan.

Uno scatto virale, quindi, per la platea dei followers, che ha ammirato così Emma Raducanu al naturale. La silhouette della inglese resta sempre al massimo, la forma fisica è al top per lei. I fan di tutto il mondo sono rimasti stupiti dallo short che ha mostrato interamente le gambe, Emma sa di essere un personaggio in campo tennistico e pubblicitario grazie ai suoi 2,4 mln di followers su Instagram.

I numeri raccolti sui social e i complimenti la consolano, Emma Raducanu sa che dovrà recuperare il tempo perduto. Nel 2021 era arrivata tra le prime dieci al mondo e sembrava destinata a una carriera lanciatissima, i problemi fisici ne hanno però frenato la sua ascesa. Le prime gare australiane del 2024 hanno confermato – comunque – come abbia bisogno ancora di un buon rodaggio, riprendere il posto fra le campionesse del tennis mondiale non sarà semplice. Il tempo c’è, Emma può tornare quella di un tempo anche grazie alla spinta incessante dei suoi tanti fan.