Sinner, l’annuncio che fa felici i tifosi: svolta imprevista

Importanti novità nel mondo del tennis. La notizia riguarda anche il numero uno azzurro Jannik Sinner, protagonista dell’ultima stagione

Il 2023 ha visto la consacrazione tra gli appassionati italiani del tennis. Questo sport negli ultimi anni ha vissuto una crescita enorme e ora sembra essere il secondo in Italia per eccellenza, ovviamente dopo il calcio.

Nella top 100 mondiale ci sono sempre più italiani, ma il merito di questa crescita va dato soprattutto al numero uno azzurro e attuale numero 4 delle classifiche mondiali Jannik Sinner. L’altoatesino ha vissuto un 2023 eccezionale, ha ottenuto grandi successi e soprattutto è ancora giovanissimo. Ci sono tanti margini di crescita e tra gli appassionati c’è la consapevolezza che l’altoatesino possa riscrivere la storia del tennis italiano.

In parte, a dire il vero, Jannik lo ha già fatto. Sinner è stato il principale protagonista nella vittoria della Coppa Davis da parte dell’Italia con l’altoatesino che ha conquistato vittorie epiche, come quella prima in singolare (annullando tra l’altro tre match point) e poi nel doppio contro il numero uno al mondo. I margini di crescita di Sinner sono impressionanti e anche i fan dell’azzurro aumentano a dismisura; lo abbiamo notato tutti grazie all’audience ‘Rai’ tra Finals Atp e Coppa Davis e ora lo hanno notato anche ai vertici di Sky.

Tennis, è svolta totale: coinvolto anche Jannik Sinner

Con un accordo a cifre record Sky si è aggiudicato i diritti per quasi tutti i tornei di tennis della prossima stagione e il contratto andrà avanti fino al 2028. Doccia fredda in parte per gli appassionati che potevano seguire il tennis sul canale della federazione ‘Supertennis’, che trasmetteva parte dei tornei in chiaro. Niente da fare stavolta e Sky avrà i principali tornei di tennis al mondo. Si era discusso nelle ultime settimane di un possibile accordo tra le parti, ma Sky – secondo alcune indiscrezioni, riportate da ‘Italia Oggi’ – ha fatto richieste altissime e quindi per la tv della federazione non c’è niente da fare.

Nelle ultime ore è arrivata però una notizia. Sky ha deciso di trasmettere alcuni tornei in chiaro, mediante il proprio canale Cielo. Si comincerà da questa settimana con i tornei australiani di Auckland e il Wta di Adelaide e verrà trasmesso qualcosa di settimana in settimana. Sinner comincerà a giocare agli Australian Open 2024, ma i fan quindi possono sorridere: l’azzurro verrà trasmesso anche in chiaro, ovviamente è da decidere riguardo i tornei, ma non ci sarà solo un prodotto a pagamento.