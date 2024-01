Verratti in Serie A, stavolta arriva davvero: 3 big sul mediano

Questa può essere la volta buona di vedere finalmente Marco Verratti in serie A: può arrivare davvero, tre big di serie A sono su di lui

Marco Verratti e la Serie A: sembra la storia delle due rette parallele destinate a non incrociarsi mai. Il centrocampista, che ha vinto tutto con la maglia del PSG (tranne la Champions) e con la Nazionale, non ha giocato un solo minuto di Serie A. Sembra una maledizione o quasi. Infatti il giocatore andò via dall’Italia quando lasciò il Pescara dopo la promozione con Zeman dalla B per approdare a Parigi dov’è rimasto per undici anni prima di accettare la corte dell’Al-Arabi dove gioca attualmente.

Manco a dirlo la scintilla con il club qatariota non è scoccata e il giocatore si ritrova ai margini del grande calcio e senza possibilità di riprendersi la Nazionale nell’anno dell’Europeo a meno di clamorose novità da parte di Spalletti. Verratti ci sperava ma al momento non può fare che prendere atto della realtà, forse pentendosi di esser andato così presto a svernare in Qatar. D’altronde è un classe ’92, dunque ha appena 31 anni. Possibile per lui un ritorno nel calcio che conta.

Verratti in serie A, può essere la volta buona: tre big sul mediano

Il ritorno nel calcio che conta fa rima con approdo in Serie A, per la prima volta nella sua carriera. Non è più una missione impossibile, una chimera tanto decantata e che mai si verificherà. Adesso può accadere davvero, ci sono tutti i presupposti affinché avvenga.

Punto primo perché il giocatore ha bisogno di un rilancio, non volendo restare all’Al-Arabi. Punto secondo perché forse nessuno in questo momento sarebbe pronto ad offrigli un contratto importante se non in serie A. Gli altri top club europei (vedi quelli di Premier League) si sono quasi dimenticati di lui. Ci sarebbero tre big italiane, invece, pronte a tesserarlo secondo quanto evidenziato da ‘IlRomanista.it’

La prima è la Juventus che già in passato aveva provato a prenderlo. I bianconeri hanno bisogno di innesti nel mezzo del campo. Le altre due sono Milan e Roma che a loro volta possono strizzare l’occhio ad un acquisto in mediana con i giallorossi che in estate avevano fatto un sondaggio, prima di virare su Parades. Verratti può offrire ancora tre-quattro anni a grandi livelli e può farlo finalmente in una top italiana: può arrivare subito in prestito.

