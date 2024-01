Bufera in Formula 1: “Non me ne frega un c****”

Il clima in Formula 1 è abbastanza frizzante nonostante manchino due mesi all’inizio della stagione. Uno pilota è tornato protagonista con una dichiarazione forte

La preparazione in Formula 1 coinvolge meccanici e staff: le nuove vetture che si vedranno in pista sono da ultimare. Alcuni piloti cercano invece di mantenere i nervi saldi ma spesso capita qualche imprevisto…

Il prossimo campionato di F1 sarà senza dubbio incandescente. Il dominio della Red Bull potrebbe esser messo in pericolo dalla Mercedes e soprattutto dalla Ferrari: a Maranello si lavora sul progetto 676 che potrebbe regalare grandi soddisfazioni in futuro ai tifosi della Rossa.

Il clima nel mondo dei motori è già abbastanza acceso, i piloti sanno come le aspettative sono raddoppiate. I giovani sentono la pressione e già dalle prime gare saranno sotto esame: o faranno punti oppure potrebbero essere già appiedati. Uno dei più a rischio ha stupito per le sue dichiarazioni.

Polemica in F1, il pilota perde il controllo

Uno dei piloti più discussi è al centro dell’attenzione: i risultati negli ultimi due anni non sono stati quelli previsti e c’è grande attesa per il futuro. Le sofferenze della scorsa stagione restano ben impresse: in pista la sua macchina ha creato parecchi grattacapi ma in molti hanno attribuito le colpe proprio al pilota. Tanto da mettere in dubbio la sua stessa permanenza in Formula 1: Zhou dell’Alfa Romeo – Sauber ha fatto il punto della situazione sul suo futuro.

Il pilota asiatico ha smentito le voci di un addio alla scuderia, che dovrebbe tornare con la vecchia denominazione. Zhou ha dichiarato ad ‘Autosport’, come non teme di poter essere sostituito: “Sinceramente, non me ne frega un c**** è come tutte le altre cose assurde che ho sentito quando ho firmato il contratto. Mi sono detto di lasciare che tutto scorresse. Da allora è andato tutto bene. Sono piuttosto rilassato, ma a volte è alquanto divertente sentire certe voci, perché sai cosa ti aspetta: hai firmato il contratto e ci sono ancora voci che dicono che altre persone prenderanno il tuo posto”.

Zhou si tiene stretto il sedile, ma i risultati non sono stati così edificanti nelle sue due stagioni in F1. Il primo pilota cinese della storia ha conquistato sei punti nel 2022 facendo intravedere spunti interessanti e altri sei nel corso dell’ultima stagione. Il rendimento con l’Alfa Romeo è calato nel corso del tempo, Zhou dovrà dimostrare di essere un pilota caparbio e molto più continuo. Al suo fianco ci sarà ancora Valterri Bottas: migliorare il penultimo posto nella classifica costruttori sarebbe già una grande impresa.