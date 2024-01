Serie A, un altro addio illustre: “Non vede l’ora di tornare”

Il calciatore ha fatto chiaramente capire di non avere alcun tipo di intenzione nel rimanere nel campionato di Serie A: arriva un annuncio

In questa sessione invernale del calciomercato si potrebbe verificare un altro addio eccellente del campionato di Serie A. In questo caso, a parlare, ci ha pensato direttamente l’agente del giocatore che ha confermato le volontà dello stesso: il suo obiettivo è quello di lasciare l’Italia per inseguire il suo sogno, ovvero di ritornare a giocare nella squadra del suo cuore.

Si tratta di Josip Brekalo, voluto fortemente dalla Fiorentina a gennaio dello scorso anno, ma che non ha saputo lasciare il segno. Si pensava he questa potesse essere la stagione del riscatto con i ‘Viola’ ed invece è stata l’ennesima delusione del croato che è pronto a ritornare in patria. A quanto pare ci sono delle importanti novità sul fatto che possa riabbracciare la sua ex società.

Fiorentina, Brekalo vicino all’addio: arriva la conferma dell’agente

Nell’ultimo match della Fiorentina in Coppa Italia (gigliati che volano in semifinale) l’esterno d’attacco è rimasto per tutti i 120 minuti a vedere i suoi compagni soffrire e poi passare il turno ai calci di rigore contro il Bologna. Segno del fatto che Josip Brekalo non è più nei pensieri tecnici e tattici del suo allenatore, Vincenzo Italiano, e soprattutto della dirigenza viola pronta a dargli il benservito nei prossimi giorni. Come annunciato in precedenza lo ha confermato proprio il suo allenatore.

Andy Bara ne ha parlato in una intervista che ha rilasciato a ‘Sportske’. Il desiderio del calciatore, infatti, è quello di ritornare a vestire la maglia della Dinamo Zagabria. Proprio da dove tutto ha avuto inizio e da dove ha mosso i suoi primi passi da calciatore professionista. L’affare, a quanto pare, è vicino alla conclusione. Restano da definire solamente gli ultimi dettagli, ma si può tranquillamente dire che la sua esperienza con la Fiorentina e con l’Italia sia giunta alla conclusione.

Queste sono alcune delle dichiarazioni che il suo agente ha rilasciato: “Il ragazzo non vede l’ora di tornare alla Dinamo, l’affare è in una buona fase avanzata. Josip, pur di ritornare al club, è disposto a rinunciare anche ad una parte del suo ingaggio. I due club sono sempre più vicini all’accordo. Sono ottimista sul fatto che si possa concludere in maniera positiva”.