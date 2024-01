Addio Osimhen, pagano la maxi clausola: c’è lo zampino dell’ex

Victor Osimhen ha rinnovato il contratto con il Napoli ma la sua permanenza non è affatto certa: la situazione

Un rinnovo con vista cessione l’estate prossima. Parecchi tifosi del Napoli hanno così interpretato l’accordo stipulato tra il club campione d’Italia e Victor Osimhen: un anno in più di contratto, la cui scadenza è ora fissata al 30 giugno del 2026 con relativo adeguamento dell’ingaggio. E soprattutto l’inserimento di una clausola di rescissione pari a 130 milioni di euro, una cifra monstre che mette comunque al riparo il club partenopeo in caso di addio del bomber nigeriano.

A gennaio, salvo improbabili colpi di scena, il capocannoniere dello scorso campionato resterà in azzurro con l’obiettivo di contribuire alla qualificazione della squadra di Mazzarri alla prossima Champions League. Un’impresa resa comunque difficile da una crisi che i campioni d’Italia faticano a superare. A giugno invece, al termine della stagione, nulla si potrà escludere.

Anzi, a quanto pare le possibilità di un addio di Osimhen durante la prossima sessione estiva sono in costante aumento. La clausola di rescissione è molto alta, ma ampiamente alla portata dei ricchissimi club di Premier League che non vedono l’ora di mettere le mani sul formidabile centravanti africano. Secondo quanto riportato da alcuni siti specializzati d’Oltremanica, il futuro del bomber nigeriano sarà colorato di blu.

Osimhen, l’addio al Napoli è sicuro: una big di Premier pagherà la clausola

Tra le grandi d’Inghilterra potrebbe anche spuntarla il Chelsea che a quanto pare avrebbe già pianificato il pagamento dei 130 milioni della clausola rescissoria. È il club londinese il più convinto e deciso a puntare sul centravanti del Napoli. Il principale estimatore di Osimhen è infatti il tecnico dei ‘Blues’, Mauricio Pochettino, che ormai da mesi chiede con insistenza l’acquisto di un numero nove di razza in grado di garantire il salto di qualità all’intera squadra.

Per convincere il giocatore africano a preferire il Chelsea ad altri club si sarebbe mosso in prima persona un ex grande campione che ha speso quasi tutta la sua carriera con la maglia dei Blues. Stiamo parlando di Didier Drogba, il centravanti ivoriano che ha firmato quasi tutti i successi del club londinese nel periodo d’oro della presidenza Abramovich. Sembra che la ‘moral suasion’ di Drogba abbia avuto successo, come evidenziato da ‘Teamtalk.com’, visto che a quanto pare Osimhen potrebbe anche accettare il trasferimento a Londra nella prossima stagione, fermo restando una concorrenza spietata che apre ad un tipo di scenario.