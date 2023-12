Osimhen via, il Napoli ha già pronto il sostituto

Il Napoli è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. A quanto pare la cessione di Victor Osimhen sembra ormai inevitabile

Le operazioni di mercato più importanti vanno programmate con largo anticipo per non farsi trovare impreparati. E il Napoli negli ultimi anni in particolare si è distinto per la capacità di anticipare la concorrenza su determinati obiettivi. E anche in questo caso la tempestività può risultare decisiva.

A quanto pare, al netto delle recenti dichiarazioni del presidente De Laurentiis, che ha preannunciato un imminente rinnovo di contratto, Victor Osimhen sembra destinato a salutare il club campione d’Italia dopo quattro anni ricchi di grandi soddisfazioni. Il venticinquenne centravanti nigeriano potrebbe essere infatti desideroso di tentare una nuova avventura lontano dall’Italia, in un campionato più performante della nostra Serie A.

Il futuro del capocannoniere della scorsa stagione è quindi da decifraer: resta solo da capire quale sarà il club, con ogni probabilità inglese, a formulare per primo entro giugno l’offerta giusta, quella che può convincere De Laurentiis a firmare la sua cessione. I nomi sono ormai noti: il Chelsea è in pole, seguito a ruota da Arsenal, Tottenham e Manchester United. Da una di queste quattro dovrebbe uscire la prossima squadra di Osimhen.

A quel punto la curiosità si sposterebbe di nuovo sul Napoli che per forza di cose dovrà trovare un sostituto all’altezza del bomber africano. Forse è ancora presto per fare nomi, ma di certo sul taccuino del ds Meluso e della dirigenza azzurra è segnato qualche profilo di grande interesse.

Napoli, scelto l’erede di Osimhen: si tratta di un grande bomber

Uno in particolare ha catturato l’attenzione del management azzurro: stiamo parlando di Victor Boniface, 23 anni tra qualche giorno, nigeriano e compagno di Nazionale di Osimhen. Fino allo scorso anno giocava in Norvegia, nel Bodo Glimt, ma l’estate scorsa è stato acquistato da un club ambizioso come il Bayer Leverkusen.

Agli ordini di un allenatore preparato come Xabi Alonso, Boniface si è messo in grande evidenza fin da subito contribuendo allo splendido campionato disputato finora dal club dell’aspirina. Con 8 gol realizzati e 6 assist il giovane attaccante africano ha attirato l’interesse di società di primissimo piano, Napoli compreso.

L’estate scorsa anche il Milan si era messo sulle sue tracce, ma non si è andati oltre un sondaggio generico. Il club azzurro invece fa sul serio e potrebbe decidere di investire gli oltre 40 milioni di euro richiesti dal Bayer per cedere Boniface. Da un nigeriano all’altro, il Napoli sembra avere scelto l’erede di Osimhen.