Offerta indecente, trattativa saltata: è senza macchina

La Formula 1 riserva spesso sorprese e clamorosi colpi di scena. A volte capita che le trattative con i piloti saltino all’improvviso

Negli ultimi anni il mondiale di Formula 1, ad eccezione del 2021, regala più emozioni lontano dai circuiti che durante le gare. Prima l’egemonia Mercedes e di Lewis Hamilton, adesso il dominio incontrastato della Red Bull e di Max Verstappen, hanno reso tutti i gran premi o quasi prevedibili e dall’esito già scritto.

La speranza degli appassionati di automobilismo è che prima o poi qualcun altro sia in grado di inserirsi nella lotta al vertice garantendo alla competizione maggiore incertezza ed equilibrio. Uno di quelli in grado di accendere la fantasia degli appassionati e di accrescere il livello dello spettacolo in pista è senza dubbio Fernando Alonso.

Il campione asturiano a luglio prossimo compirà 44 anni, un’età veneranda per la Formula 1 ma che non sembra incidere sulla sua classe e soprattutto sulla sua straordinaria competitività. Nella scorsa stagione il due volte campione del mondo ha stupito il mondo intero conquistando alla guida dell’Aston Martin la bellezza di otto podi. Un risultato a dir poco straordinario sia per il team anglosassone che per lo stesso Alonso. Ma l’ex pilota di Renault e Ferrari non è ancora sazio e anzi, si sente già pronto per affrontare nuove esaltanti sfide.

Arriva l’offerta, Alonso è perplesso: la decisione definitiva nei prossimi giorni

Non si sa ancora però se le affronterà alla guida dell’Aston Martin o meno. Qualche giorno fa infatti i vertici del team inglese hanno formulato al pilota do Oviedo una proposta di rinnovo contrattuale limitata a una sola stagione. Dunque, fino al termine del mondiale 2025: non proprio quello che Alonso sperava di ottenere, soprattutto alla luce degli straordinari risultati ottenuti nel 2024.

E pensare che appena un mese fa il team principal dell’Aston Martin, Mike Krack, in un’intervista concessa al sito del quotidiano sportivo Marca aveva speso parole al miele nei confronti del grande pilota spagnolo preannunciandone un prossimo e imminente rinnovo di contratto: “Stiamo naturalmente pensando al rinnovo di Alonso”. Non solo, ma Krack aveva anche minimizzato la questione legata all’età del campione di Oviedo.

“Se volete la verità, non sono minimamente preoccupato per la sua età. Gli stessi Valentino Rossi e Roger Federer hanno avuto una carriera sportiva molto lunga. Con il livello al quale lavora Fernando, credo che la sua età sia solo un numero”. A quanto pare sembra averci ripensato. Per Alonso le prossime saranno settimane trascorse all’insegna delle riflessioni.