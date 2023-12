‘Distrutti’ da Alonso: lo spagnolo non perdona

By

Fernando Alonso si prepara a vivere l’ennesima stagione della sua carriera in Formula 1. Il grande campione spagnolo vuole stupire tutti

Tra qualche mese compirà 43 anni, ma di appendere il casco al chiodo non ha la minima intenzione. Fernando Alonso, due titoli mondiali in bacheca e 32 gran premi conquistati, ha ancora l’entusiasmo di un ‘deb’ o comunque di un giovane pilota alle prime armi.

Il suo ritorno in Formula 1 nel 2021 dopo l’ultima non esaltante esperienza alla guida della McLaren fu accolto con particolare scetticismo. E le modeste prestazioni dell’Alpine, il team francese al quale si era legato per due stagioni, sembravano dare ragione ai suoi critici più accesi. Ma un anno fa si è materializzata una svolta tanto clamorosa quanto inattesa, vale adire il passaggio di Alonso all’Aston Martin.

Il cambiamento non è stato solo cromatico, dal blu dell’Alpine al verde della scuderia inglese, ma segnato da un inequivocabile salto di qualità. I manager dell’Aston Martin avevano promesso ad Alonso una vettura competitiva e così è stato. Il campione di Oviedo è salito sul podio in ben otto gran premi e ha chiuso la stagione al quarto posto nel mondiale piloti.

Risultati che Alonso mai e poi mai avrebbe pensato di ottenere ancora. E se è vero che l’appetito vien mangiando, le aspettative per la prossima stagione sono ancora più elevate. Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di ‘Motorsport Week’, ‘don’ Fernando ha spiegato la differenza tra il suo attuale team e l’Alpine.

Alonso distrugge l’Alpine ed elogia l’Aston Martin: le differenze non lasciano dubbi

Concetti chiari, parole forti destinate a scatenare polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori: “L’Aston Martin si distingue nettamente da Alpine per il suo approccio. Nel team c’è una forte enfasi sulle prestazioni in pista“. Dunque, la scuderia inglese diversamente dal team transalpino punta soprattutto a scalare le gerarchie in Formula 1.

Alonso ha poi precisato: “Ovviamente questo non significa che non siano interessati alla vendita delle loro vetture stradali, ma è evidente che la loro principale ambizione sia il successo in Formula 1. Tutto il resto sembra derivare da questo obiettivo primario. L’Alpine invece fa il contrario”.

Un attacco durissimo, senza ombra di dubbio al quale i francesi potrebbero replicare a stretto giro di posta. Quel che è certo è che Alonso con l’Aston Martin ha ritrovato entusiasmo e voglia di vincere.