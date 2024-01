Ritiro Djokovic, l’ultimo annuncio fa tremare i tifosi

Nel corso di un’intervista Novak Djokovic ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno tremare i suoi fans: il serbo può lasciare il tennis.

L’Australian Open è il suo torneo preferito. Non a caso Novak Djokovic si è recato in quel di Melbourne con diversi giorni di anticipo per prepararsi nel migliore dei modi al grande evento. Il tennista serbo è uno che cerca di curare ogni dettaglio, un perfezionista. E questo è uno dei segreti che gli hanno permesso di diventare il numero uno del mondo.

Nole, dal canto suo, intende mettercela tutta al fine di replicare il 2023, che è stato un anno a dir poco fantastico per lui. Ma l’età avanza inesorabilmente e ormai la carta d’identità non è più dalla sua parte. Spesso in campo Djokovic dà l’impressione di essere un alieno proveniente da un altro pianeta, però in realtà ovviamente non è affatto così.

The Djoker è un essere umano come tutti gli altri suoi colleghi, perciò la sua straordinaria carriera prima o poi dovrà necessariamente giungere al termine. Il campione di Belgrado non ha più molto da chiedere al tennis, che gli ha regalato immense soddisfazioni.

E più andrà avanti più sarà complicato reggere l’impatto fisicamente con determinati avversari. Jannik Sinner, ad esempio, ha dimostrato di aver quasi raggiunto quel livello. L’atleta altoatesino ha tutte le carte in regola per rubare il primato al re dei primati, uno scenario che potrebbe prendere corpo nel giro di qualche mese.

Djokovic ha ancora fame per il momento, ma chiaramente è consapevole della situazione in cui si trova. I recenti ko sono stati abbastanza pesanti, è inevitabile quindi che scatti una riflessione sul futuro. D’altronde, non esiste soltanto la racchetta nella vita: arriva un momento in cui bisogna guardarsi allo specchio e prendere una decisione, anche dolorosa.

Djokovic, l’ipotesi ritiro prende quota: “Non so se vale la pena andare avanti”

E sembra proprio che la leggenda classe ’87 stia iniziando a pensare seriamente all’ipotesi di un ritiro. Sul tema in questione si è espresso senza mezzi termini lo stesso Nole, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sport Klub’.

Il tennista si dice combattuto, perché una parte di lui ama lo sport che pratica da anni e conosce soltanto quello. Questa parte lo spinge ad andare avanti, ma ora è anche padre di due figli e ogni volta che viaggia per partecipare ad un torneo è costretto a stare lontano dalla sua famiglia per un lungo periodo di tempo.

“Mi si spezza il cuore. Penso a quanti tornei dovrei giocare ancora, non so se ne vale davvero la pena“, ha dichiarato il numero uno del mondo. Parole che senza dubbio faranno discutere e alzano l’asticella della preoccupazione, perché tantissimi fans non vorrebbero mai smettere di vedere Djokovic all’opera. Ma qualunque ciclo, per quanto bello sia, non può durare per sempre.