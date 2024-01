Ducati, che errore: Marquez già ai ferri corti con Bagnaia

Il discusso e per molti aspetti sorprendente passaggio di Marc Marquez al team Gresini continua a generare tensioni con gli altri piloti

Era inevitabile che accadesse: il clamoroso addio di Marc Marquez alla Honda e l’ancor più inatteso passaggio del campione spagnolo al team Gresini ha scosso dalle fondamenta l’intero universo della MotoGP che forse non era pronto per un evento del genere.

Il fuoriclasse di Cervera ha detto addio alla Honda dopo un decennio per un solo motivo: tornare a competere per il vertice della classifica piloti, un’opzione che il team giapponese non era in grado di garantirgli per la prossima stagione. Viceversa il team Gresini grazie al supporto della Ducati Desmosedici si presenta con solide e legittime ambizioni all’appuntamento iridato.

Quando mancano due mesi al primo gran premio della stagione che si correrà sul circuito di Losail in Qatar si moltiplicano voci e rumors in merito a possibili contrasti tra lo stesso Marquez e gli altri piloti della Ducati. Il team di Borgo Panigale è campione in carica grazie ai due mondiali consecutivi conquistati da Francesco Bagnaia e a quanto pare è proprio il centauro piemontese ad aver storto la bocca più di tutti gli altri all’arrivo di Marquez nella grande famiglia Ducati.

Ducati, è scontro senza quartiere tra Bagnaia e Marquez: il motivo lascia tutti senza parole

Più di qualcuno in realtà ha preconizzato scontri piuttosto serrati tra i due. Insomma, ne vedremo delle belle proprio tra Bagnaia e Marquez, tra il giovane campione e l’esperto fuoriclasse che brama di riprendersi lo scettro di numero uno del motomondiale. Un possibile ‘casus belli‘ potrebbe innescarsi in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Manuel Poggiali, il Riders Coach dei piloti del team Gresini, che in un’intervista rilasciata qualche giorno fa ha svelato il contenuto della sua attività per la prossima stagione.

Poggiali oltre a ribadire il suo sostegno quotidiano ai piloti dell’universo Ducati ha lasciato intendere un certo ampliamento del suo raggio d’azione: “Con il massimo spirito di scambio e analisi dei dati che già esiste in Ducati e che viene portato avanti da tempo io non farò altro che arricchire questo settore lavorando direttamente e in particolare con Ducati Factory e Gresini“.

Questo significa, in soldoni, che Bagnaia e Marquez saranno chiamati a condividere le rispettive analisi e conclusioni sull’andamento della Ducati Desmosedici. Tempeste in arrivo su Borgo Panigale…