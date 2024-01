Tennis, giacca aperta e visione intima: da guardare con cautela

La stupenda 24enne romana fa impazzire i fans con degli scatti maliziosi che esaltano la sua prorompente bellezza: illegale

L’abbiamo ammirata in tutte le salse. Abbiamo applaudito le sue forme, il suo fascino, la sua sconvolgente femminilità in tutte le incantevoli località dalle quali, molto generosamente e con la giusta dose di narcisismo, la tennista ha condiviso coi suoi fans le sue vacanze estive.



Da Ischia a Formentera, passando per Ibiza e per il Lago di Trevignano, Susanna Giovanardi ha lasciato una traccia profondissima nella calda stagione estiva. Quella contrassegnata da bikini mozzafiato, da un fisico perfetto messo in bella mostra, spesso accompagnato da un paesaggio naturalistico che, per quanto affascinante, non è stato certo il primo fattore di attenzione agli occhi dei suoi tanti appassionati fans.

Già, siamo arrivati alla cifra di 123mila followers per quella che probabilmente può essere definita la più bella laureata in Scienze Motorie che il mondo accademico ricordi negli ultimi anni.

Del resto parliamo di una che nel 2019 è arrivata fino alla fase finale di Miss Italia, nell’edizione poi vinta da un’altra donna dalla straordinaria bellezza come Carolina Stramare.

Susanna Giovanardi però, giova ricordarlo, nasce come tennista prima di dilettarsi in sfilate, pubblicità ed esibizioni che hanno esaltato al massimo la sua sensualità.

Campionessa italiana all’età di 12 anni, la romana negli ultimi tempi ha un po’ trascurato la sua passione. Il suo ultimo match ufficiale nel circuito ITF risale infatti al 4 dicembre del 2023: una sconfitta patita in Egitto contro la russa Zelinskaya.

Anche le precedenti apparizioni non erano state coronate da successo per un atleta che comunque, essendo ancora giovane, ha tutto il tempo di rifarsi. Ma anche di continuare a dilettare il suo pubblico con delle istantanee da urlo.

Susanna Giovanardi, il web va in tilt: visione celestiale

Eccola, quella che in molti definiscono la più sensuale tennista del mondo, posare per il curioso occhio dell’obiettivo con un look che ha fatto letteralmente cadere dalla sedia i suoi ammiratori.

Giacca aperta, décolleté da urlo, addome da applausi e viso da star del cinema. Difficile chiedere di più ad una donna. Impossibile resistere alla sua femminilità e alla sua carica di sensualità.

Che si faccia fotografare in costume su una spiaggia da sogno, o in abito da sera, o col filtro ‘in bianco e nero’ per un noto brand di moda, Susanna troneggia sempre dall’alto della sua impareggiabile bellezza. Altro che il tennis, pensano da tempo tutti coloro che l’hanno conosciuta fuori dal rettangolo di gioco.