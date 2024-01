Firma rossonera per Kean: lascia la Juve

Moise Kean e la Juventus, il divorzio non è mai stato tanto vicino: il bomber di Allegri è pronto a firmare coi rossoneri

La Juventus ha tutta l’intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista dell’attuale sessione di calciomercato. Accontentare Massimiliano Allegri che, in primis, sta compiendo un vero e proprio miracolo con i suoi ragazzi: questa Juve può davvero arrivare fino alla fine della corsa Scudetto.

Il dualismo con l’Inter non sarà una passeggiata e promette scintille, a maggior ragione dell’imminente scontro diretto di scena a San Siro il prossimo 4 febbraio. Ad ogni modo in questo momento è il calciomercato a tenere alta la concentrazione, visto che sono divere le esigenze che la società di Torino dovrà soddisfare in praticamente ogni zona del campo.

Uno dei nomi che sta già da qualche settimana monopolizzando l’attenzione, per quanto riguarda le uscite, è certamente quello di Moise Kean. Rispetto alle scorse stagioni, la punta classe 2000 non sembra riuscire a ritagliarsi uno spazio importante agli ordini di Massimiliano Allegri.

Ed il suo rendimento non è stato quasi mai all’altezza quest’anno: 12 presenze complessive per il 23enne di Vercelli con soli 472′ in campo. Ecco perché l’ipotesi addio già entro fine mese sta prendendo rapidamente corpo, con diverse squadre in fila per Kean.

La volontà della Juventus, che deve già fare i conti con due situazioni spinose (Vlahovic ed il rinnovo di Chiesa che non arriva), è già molto chiara.

Juve, sorpresa Kean: firma coi rossoneri

La Juventus e Moise Kean sono pronti a dirsi addio. Il calciatore, che non sta brillando, è in cima alla lista di diversi club italiani. Il club piemontese è intenzionato a lasciar partire il calciatore per permettergli di esprimersi al meglio altrove.

Stando a quanto viene riportato da ‘Ouest-france.fr’, infatti, per Kean potrebbe diventare presto un nuovo calciatore rossonero. Il Rennes sta pensando con forza alla firma dell’attaccante 23enne che è uno dei calciatori che la società francese sta inseguendo già da diversi mesi. E se gli abboccamenti della scorsa estate sono finiti per sfumare, adesso la situazione potrebbe ripetersi.

Il club transalpino sta valutando altre ipotesi per l’attacco, su tutte quello del greco Pavlidis, uno dei bomber più prolifici in Europa. Ma Kean, al netto dell’abbondante concorrenza in Serie A, potrebbe essere una pista assai più semplice da mettere nero su bianco.

La Juve, che tiene sotto contratto il calciatore fino al 30 giugno 2025, è pronta ad aprire al prestito fino a fine stagione: a questo punto l’ipotesi Rennes è destinata a decollare.